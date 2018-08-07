Подруга Кокорина показала жену Дзюбы. Фото

Подруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в Инстаграме фотографию с супругой форварда петербургского клуба Артема Дзюбы Кристиной.

- Мамаши в городе. Артем, у тебя такая жена красивая, - написала Валитова в Инстаграме.

Напомним, Кокорин продолжает восстановление после тяжелой травмы, полученной 15 марта 2018 года в матче Лиги Европы против "Лейпцига". Дзюба принял участие в 2 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. "Зенит" находится на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России.