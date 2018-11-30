Подруга Кокорина: "Александру не дают возможности более двух раз в неделю заниматься в спортзале"

Подруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова заявила, что игроку по-прежнему не дают заниматься в спортзале в СИЗО более двух раз в неделю. Она также выразила надежду на то, что срок ареста не будет продлен.

- К сожалению, по-прежнему не дают возможности более двух раз в неделю заниматься в спортзале, - приводит слова Шишкановой РИА Новости. - Это очень мало для профессионального спортсмена. В СИЗО никто не смотрит на то, что ты профессиональный спортсмен, там у всех права равны. Думаю, что за зиму Александр смог бы подготовиться к возобновлению сезона. Я по-прежнему продолжаю уповать на то, что следствие будет беспристрастным, и на то, что будет проведено более тщательное и скрупулезное расследование.

Хотят продлить еще на два месяца содержание под стражей, мне известно, что по закону они могут продлевать его еще до следующего октября. Если до следующего октября ребят не выпускают, если не выявляется достаточного количества материала, улик, то ребят автоматически выпускают. Не хотелось бы, чтобы столько месяцев их там продержали.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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