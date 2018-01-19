"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видеозапись эпизода тренировки вратаря Юрия Лодыгина на сборе, которые проходит в Дубае. На кадрах ролика голкипер поднимает большую покрышку одной рукой.
Лодыгин и Тимощук устроили соревнования в точности. Видео
"Подниму одной рукой": Юрий Лодыгин против гигантской покрышки 🙀 #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/o35NsYYXa4– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 января 2018 г.
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:22
grroznyi85
Прочитал "гигантская подмышка".)))
19:44
geoserge
не поднял, а перевернул
18:47