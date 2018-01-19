"Подниму одной рукой". Лодыгин vs гигантская покрышка. Видео

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видеозапись эпизода тренировки вратаря Юрия Лодыгина на сборе, которые проходит в Дубае. На кадрах ролика голкипер поднимает большую покрышку одной рукой.

Лодыгин и Тимощук устроили соревнования в точности. Видео