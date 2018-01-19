18:24 | Футбол — РФПЛ

"Подниму одной рукой". Лодыгин vs гигантская покрышка. Видео

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"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видеозапись эпизода тренировки вратаря Юрия Лодыгина на сборе, которые проходит в Дубае. На кадрах ролика голкипер поднимает большую покрышку одной рукой.

Лодыгин и Тимощук устроили соревнования в точности. Видео

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КОММЕНТАРИИ (3)
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qhsub.56061

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

20:22

grroznyi85

Прочитал "гигантская подмышка".)))

19:44

geoserge

не поднял, а перевернул

18:47