Подготовка матча в СИЗО с участием Мамаева вызвала раскол в ОНК?

Новость, опубликованная во вторник на сайте "СЭ" со ссылкой на Твиттер Общественной наблюдательной комиссии Москвы, в которой ОНК подчеркивал, что не все члены согласны с проведением в столичном СИЗО-2 "Бутырка" матча с участием обвиняемого по двум статьям УК РФ хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, вызвала отклик в самой комиссии.

"В случае проведения анонсированного футбольного матча для арестованного Мамаева и иных лиц на территории СИЗО-2 @ufsinMoskva (УФСИН по Москве. – Прим. "СЭ") Павел Пятницкий и ряд других членов ОНК обратятся в @Genproc (Генпрокуратура РФ. – Прим. "СЭ") и @sledcom_rf (Следственный комитет РФ. – Прим. "СЭ") для оценки действий должностных лиц @FSIN_Russia" (ФСИН РФ. – Прим. "СЭ"), – говорится в записи в Твиттере ОНК, приведенной в новости.

При этом один из членов комиссии Павел Пятницкий отметил в своем аккаунте следующее: "Матч в СИЗО будет нарушением закона. Как минимум ФЗ 103. И если руководство ФСИН пойдет на это – я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в "Лефортово" привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч. Генпрокуратуре неплохо бы проверить, кто это из ФСИН и с какими сотрудниками прокуратуры что там "согласовывает", несмотря на закон и его требования? Проведут матч – пришлю официальное обращение на имя Генпрокурора, но отреагировать можно уже и сейчас. Упреждая, так сказать. Разницы между тем, как питался и жил в колонии Цеповяз и планируемым разрешением на футбольный матч для Мамаева и иных лиц в СИЗО – никакой".

Между тем, позднее Твиттер ОНК дал такой ответ корреспонденту "СЭ" Вячеславу Коротикну, разместившему ссылку на новость: "Еще раз. Это позиция @PP_Russia (Пятницкого. – Прим. "СЭ") и ряда коллег. А не всей комиссии. Как вы знаете – член ОНК Меркачева как раз за проведение матча. От лица комиссии заявление делается только тогда, когда его поддержало большинство".

Напомним, что ранее заместитель председателя комиссии Ева Меркачева и ответственный секретарь Иван Мельников выражали поддержку идее проведения игры в "Бутырке".​

Адвокат Мамаева: "Не вижу препятствий для проведения матча в "Бутырке"