18:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Подберезкин заменил Смолова в "старте" "Краснодара" на матч с "Рубином"

0
0
0
1

Стали известны составы "Краснодара" и "Рубина" на матч 9-го тура премьер-лиги. В отсутствие травмированного Федора Смолова место на острие атаки кубанцев займет Ари. Справа же с первых минут появится Вячеслав Подберезкин. Полностью заявки команд выглядят следующим образом: 

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Гранквист, Налду, Петров - Эбуэ, Каборе - Газинский, Подберезкин, Жоаузинью - Ари. 

Запасные - Синицын, Мартынович, Енджейчик, Быстров, Измайлов, Торбинский, Лаборде, Окриашвили.

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Сонг, Оздоев - Саму, Гекдениз Карадениз, Ткачук - Канунников. 

Запасные - Нестеренко, Акмурзин, Устинов, Бергстрем, Кверквелия, Санчес, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Жемалетдинов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" - "Рубин"

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЮКИ

Р.даёшь победу!!!

18:25

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ