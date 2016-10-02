Подберезкин заменил Смолова в "старте" "Краснодара" на матч с "Рубином"

Стали известны составы "Краснодара" и "Рубина" на матч 9-го тура премьер-лиги. В отсутствие травмированного Федора Смолова место на острие атаки кубанцев займет Ари. Справа же с первых минут появится Вячеслав Подберезкин. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Гранквист, Налду, Петров - Эбуэ, Каборе - Газинский, Подберезкин, Жоаузинью - Ари.

Запасные - Синицын, Мартынович, Енджейчик, Быстров, Измайлов, Торбинский, Лаборде, Окриашвили.

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Сонг, Оздоев - Саму, Гекдениз Карадениз, Ткачук - Канунников.

Запасные - Нестеренко, Акмурзин, Устинов, Бергстрем, Кверквелия, Санчес, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Жемалетдинов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" - "Рубин"