"Почти хоккей". Молодежка "Ростова" победила "Анжи"

"Ростов" победил "Анжи" со счетом 1:0 в матче 18-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол провел полузащитник ростовчан Дмитрий Вебер.
Матч прошел на заснеженном поле в Батайске. На момент начала игры температура составляла минус 1 градус. "Почти хоккей сегодня в Батайске", - отметили в сообщении "Ростова" в Твиттере.
"Ростов" поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Анжи" остался на 11-й строчке с 22-мя баллами.
В Батайске все готово к началу матча молодежных команд ☃️#РостовМАнжиМ pic.twitter.com/LZ0slJuiIh– ФК "Анжи" (@fc_anji) 26 ноября 2017 г.
Зима уже близко. Молодёжные команды сегодня играют на таком поле– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 ноября 2017 г.
❄️❄️❄️❄️❄️❄️ pic.twitter.com/kbmgWMGGC1
⛄️⛄️⛄️– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 ноября 2017 г.
Почти хоккей сегодня в Батайске
0:0 пока что в матче молодежек "Ростова" и "Анжи" pic.twitter.com/eHMCDTExda
Перерыв матче молодежных составов "Ростова"и "Анжи" - 0:0 на табло pic.twitter.com/wBZh15Fncz– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 ноября 2017 г.
Третья победа подряд! Браво, парни!– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 ноября 2017 г.
"Ростов" (м) – "Анжи" (м) - 1:0 (0:0)
Гол: Вебер, 77 pic.twitter.com/gp0OXqzxJ2
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
18-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: Вебер, 77.
Судья: Качанов (Орел).
26 ноября. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".