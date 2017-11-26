"Почти хоккей". Молодежка "Ростова" победила "Анжи"

"Ростов" победил "Анжи" со счетом 1:0 в матче 18-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол провел полузащитник ростовчан Дмитрий Вебер.

Матч прошел на заснеженном поле в Батайске. На момент начала игры температура составляла минус 1 градус. "Почти хоккей сегодня в Батайске", - отметили в сообщении "Ростова" в Твиттере.

"Ростов" поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Анжи" остался на 11-й строчке с 22-мя баллами.

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18-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Вебер, 77.

Судья: Качанов (Орел).

26 ноября. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".