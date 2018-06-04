Почему Жиго напоминает Серхио Рамоса. Мнение эксперта

Журналист бельгийского издания Nieuwsblad Юрген Жериль в разговоре с "СЭ" поделился мнением о новичке "Спартака", 24-летнем центральном защитнике Самуэле Жиго, который раньше выступал за "Гент". Сегодня французский футболист заключил с красно-белыми контракт на четыре года.

– Жиго хорошо развит физически, сильный парень, – говорит Жериль. – Его сложно пройти, он здорово играет головой. У Самуэля хорошее видение поля – может отдать и короткий, и длинный пас. Всего за полтора года парень стал лучшим защитником "Гента". Видимо, "Спартак" заплатил немало, чтобы его приобрести.

– Сумма по некоторым данным составила около 8 миллионов евро.

– Да ладно? Это большие деньги для "Гента" и, если подтвердится, станет рекордным трансфером клуба. Два года назад "Ньюкасл" купил вратаря Селса за 5,5 миллионов. Честно говоря, удивительно, если за него "Спартак" заплатит больше, чем за Ханни.

"Спартак" подписал французского защитника Жиго

– К какой расстановке привык Жиго?

– Его использовали в схемах и с тремя, и с четырьмя защитниками. Француз грамотно организовывает оборонительные действия.

– Уровень игрока отвечает Лиге чемпионов?

– В еврокубках в каждом матче у обороны возникнет много проблем, но Жиго наверняка будет к ним готов.

– Как он проявлял себя во встречах с лидерами бельгийской лиги – "Брюгге" и "Андерлехтом"?

– Против брюссельцев дважды отлично сдержал их лидера Теордорчика, и "Гент" дважды выиграл. Самуэль не давал поляку ни сантиметра пространства и в единоборствах просто "съел" его. И, вообще, в решающих матчах не давал слабину и показал свой высокий потенциал.

– С кем его сравните?

– Первый, кто приходит на ум – Серхио Рамос. До него Жиго, конечно, далеко, но по стилю похож. Забивает не так часто, хотя и хорош на "втором этаже", и при этом надежен.

– По уровню Жиго превосходит Максимовича, Таски и Бокетти?

– Тяжело их сравнивать. Когда случился трансфер Ханни в Бельгии стали пристальнее следить за "Спартаком" и вашим чемпионатом. После переезда в Россию Самуэлю нужно будет адаптироваться. Посмотрим, сколько времени на это потребуется. Вначале мы можем увидеть его и на скамейке запасных.

– Наличие в команде франкоговорящего Ханни большое подспорье?

– Конечно, это важно и станет преимуществом. Софьян всегда поддерживал своих партнеров, поэтому наверняка поможет Жиго адаптироваться и закрепиться в стартовом составе "Спартака". (Евгений БЕЛОУСОВ)