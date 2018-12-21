"Почему за одни и те же действия кто-то содержится в тюрьме, а другие не привлекаются даже к административной ответственности?" Адвокат - об ужесточении обвинения Кокорину

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что новое обвинение в адрес футболиста вызывает у нее удивление. Ранее стало известно о переквалификации статьи.

- Сегодня 21.12.2018 было перепредъявлено обвинение братьям Кокориным и другим обвиняемым по делу. Ст. 116 УК РФ была переквалифицирована через ч. 2 ст. 35 УК РФ на ч. 2 ст. 115 УК РФ, санкция которой, то есть наказание, практически дословно соответствует наказанию, предусмотренному ст.116 УК РФ. Поводом для переквалификации послужили заключения судебно-медицинских экспертиз о причинении легкого вреда здоровью потерпевшим.

Но следует обратить внимание, что текст обвинения дополнен наличием предлога причинения легкого вреда здоровью и хулиганства - "по малозначительному поводу", что в принципе исключает состав преступления в виде хулиганства, которое должно совершаться как раз без всякого повода. В этой связи возникает процессуальный пробел, какой именно повод подразумевает следователь, и по каким критериям он признал его малозначительным. Соответственно, невозможно дать правовую оценку поводу, не понимая и не зная, в чем он состоит.

Вот с таким обвинением после нового года дело будет направлено в суд, поскольку выяснилось, что это обвинение в окончательной редакции, что не может не вызвать удивления, так как оно составлено хуже, чем первое обвинение.

Совершенно очевидно, что другие поводы, кроме оскорблений со стороны потерпевших и причинения побоев одним из потерпевших, отсутствуют, поэтому получается, что матерные оскорбления гражданина РФ, подпадающие под административную ответственность, и такие же побои, соответственно, подлежащие квалификации по ст.116 УК РФ, следователь рассматривает в качестве малозначительного повода, что противоречит принципам справедливости и равноправия сторон. Более того, следователь противоправно бездействует, уклоняясь от привлечения к уголовной и административной ответственности виновных лиц. Возникает правомерный вопрос, почему за одни и те же действия одни граждане содержатся в тюрьме, а другие, использованные в качестве повода к этому содержанию, не привлекаются даже к административной ответственности, не говоря уже об уголовной?

Александр Кокорин всех благодарит за поддержку, настроение у него нормальное, надеется на то, что объективность в данном деле все-таки восторжествует, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Все о чемпионате России - здесь