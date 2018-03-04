Почему Вилков не удалил Ещенко?

На 22-й и 24-й минутах матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" два неверных решения принял арбитр Михаил Вилков. Сначала он ошибочно наказал предупреждением Андрея Ещенко за игру рукой и срыв атаки железнодорожников. При этом рукой защитник красно-белых не играл - она находилась в естественном положении.

А вот спустя две минуты Ещенко действительно сорвал острую атаку хозяев поля, сбив у спартаковской штрафной площади Мачея Рыбуса. В этот раз его фол заслуживал желтой карточки, но она стала бы для нарушителя второй, и ему пришлось бы покинуть поле. В итоге Вилков воздержался от повторного применения дисциплинарной санкции, ограничившись назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)