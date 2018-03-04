Почему Вилков не удалил Ещенко?

На 22-й и 24-й минутах матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" два неверных решения принял арбитр Михаил Вилков. Сначала он ошибочно наказал предупреждением Андрея Ещенко за игру рукой и срыв атаки железнодорожников. При этом рукой защитник красно-белых не играл - она находилась в естественном положении.
А вот спустя две минуты Ещенко действительно сорвал острую атаку хозяев поля, сбив у спартаковской штрафной площади Мачея Рыбуса. В этот раз его фол заслуживал желтой карточки, но она стала бы для нарушителя второй, и ему пришлось бы покинуть поле. В итоге Вилков воздержался от повторного применения дисциплинарной санкции, ограничившись назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Я вас спрашиваю, почему Вилка не удалил.....где вы были с 8 до 11?! Я вас спрашиваю...колеса...насосы, нет я вас спрашиваю конкретно, где вы были с 8 до 11......
20:32 4 марта
sdf_1
Потому что не за что было
19:45 4 марта
соль
то есть, игры рукой у Ещенко не было, значит и не должно было быть никакой ж/к, но нужно было удалять за момент с Рыбусом, которому никто не помогал падать! Офигенный разбор судейства
19:44 4 марта
bond1951
ВИЛКОВ вчерашний день срама..............
19:32 4 марта
ВВладимир
Почитаешь комментарии мясных, так спартак самый непобедимый и безгрешный. Вот только как в Европе играют, так вылетают как пузырь и удаляются по делу! В России они "герои" за счет мутко и бугослоского
19:30 4 марта
echo2011
Почему бы не спросить судью,для чего он посадил "Спартак" на свисток,сразу показав желтые карточки двум защитникам? Почему с благословения судьи команды вели силовую борьбу по разным правилам?
19:22 4 марта
Я Знаю Историю
Jean4 бобров видимо на Спартак в обиде, аж две красные насчитал, а Фернандеша ни в коем случае нельзя было удалять. Эксперт судейства, ничего не скажешь. )))------------------ я до сих пор не нашел "Экспертного" мнения, почему две игры рукой не нужно было считать игрой рукой)))
19:10 4 марта
Странник-777
5:1 по желтым при равной игре Какие еще могут быть вопросы по судейству? Вилков - позор нашей судейской братвы, Бобров - позор СЭ.
19:05 4 марта
Странник-777
Уберите это неадеквата с его выхлопами. Не позорьте газету. Он явно смотрит смотрит футбол обкурившись каким-то дерьмом. Ещенко вообще не фолил на Рыбасе! Тот исполнил ласточку без всякого принуждения...
19:03 4 марта
Юный Люцифер
Ещенко на Рыбусе вообще не фолил, Мацей сам поскользнулся. Бобров тот еще експерд. Интересно, а фол Фернандеша на Ещенко красной карточки не заслуживал? В АПЛ за такое удалили игрока
18:57 4 марта
Николай.Н
Garry1966 пожалуйста не врите насчет Орлова. Единственный комментатор,который осуждает и ту команду,за которую болеет.Если было нарушение,он не выгораживает как многие спартаковские.
18:53 4 марта
Николай.Н
Набираешь в поисковике ОШИБКИ СУДЕЙСТВО ВИЛКОВА и о чудо.... Судья который постоянно ошибается и получает двойки за судейства ставится постоянно в игры Спартака...,удивительно не правда ли? Почему именно в такие дерби ставится судья получающий двойки и допускающий ошибки? Решайте сами в чью пользу ошибался в этой игре этот судьишка,я не болельщик не Спартака ,не ЛОКО
18:51 4 марта
NRG
Почему не было красного мяча???Этот вопрос актуальнее во сто крат!!!
18:50 4 марта
Garry1966
Бобров!Мне даже как-то не удобно за Вас, Вы в своих "анализах" очень напоминаете Г.Орлова!)У которого все разборки в одну сторону!
18:38 4 марта
Wild Weasel
А что случилось? Куда делся Спартак-Экспресс??? Вчера и сегодня пол-дня был Зенит-Экспресс, сейчас начался Локо-Экспресс... (((((
18:38 4 марта
STAROSTIN
да но на повторе чётко видно что ребуса никто не трогал, Максимович коленом ему засадил уже после потери
18:38 4 марта
ВВладимир
Хусаинов! Ау! Где твои выводы?
18:35 4 марта
Jean4
бобров видимо на Спартак в обиде, аж две красные насчитал, а Фернандеша ни в коем случае нельзя было удалять. Эксперт судейства, ничего не скажешь. )))
18:31 4 марта
mallwen
Что за локомотивскй разбор моментов? Рыбус падал уже сам и без касания упал бы. Где разбор игры в волейбол в нескольких эпизодах игроками локомотива? По итогу ничья справедлива. Локомотив не понравился - играл на ничью.
18:29 4 марта
nefanat
эээ, а где красная? Не было никакой красной
18:29 4 марта
Котовский
Откуда у поросят ноги? Копыта.
18:29 4 марта
fullerist
Когда наконец этого "специалиста" удалят из газеты?!
18:29 4 марта
Jearom
трижды локо играл рукой - и ни одного фола..
18:29 4 марта
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
он просто струсил.
18:28 4 марта
SPFAN
Вот п...ы! Как игрок Спартак сфолил, так сразу красную! Фернандеша, значит удалять нельзя было, за прыжок в ноги?
18:18 4 марта