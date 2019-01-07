Почему в "Енисее" не заиграл ряд экс-футболистов "Амкара" и "Тосно". Откровенный ответ Аленичева

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" дал ответ на вопрос, с чем связаны проблемы в игре команды с учетом перехода в ее состав летом 2018 года пяти футболистов "Амкара" и двух "Тосно". Специалист не стал скрывать, что ошибся с рядом кандидатур во время комплектования после выхода в РПЛ.

– За то, что не каждый из них раскрылся в "Енисее", беру вину на себя. Могу откровенно сказать, что в каких-то трансферах я ошибся. Такое происходит с каждым тренером. Мы приобрели тринадцать человек – угадать со всеми вряд ли кому-то под силу. Но были и удачи. Огуде – однозначно лидер команды. Костюков и Занев выступают стабильно, дают результат. Отмечу и прилично выглядевшего в первой части сезона Александра Зотова, хотя он пришел не из Перми или "Тосно". В общем, большинство новичков проявили себя хорошо. "Амкар" играл в немного другой футбол по сравнению с "Енисеем", людям требовалось время привыкнуть.

Кстати, я отошел от своей философии в Краснодаре, где мы откровенно поставили в своей штрафной "автобус" – хватило только на 60 минут. В любом случае, такие высококвалифицированные исполнители, которыми располагает "Краснодар", найдут брешь в обороне. Так что потом осознал, что не стоило запираться: у нас другая философия.

Так вот общаясь с бывшими амкаровцами, слышу: "Да, у нас интересный футбол". Но главное, что пока нет результата. Пару раз созванивался с Гаджи Гаджиевым, он сказал: "Ваша игра отличается от амкаровской, но имеет права на жизнь. Хорошая, комбинационная – только не хватает очков и голов". (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева – скоро в "СЭ", первая часть разговора – здесь.