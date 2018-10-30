Почему в чемпионате России стали играть желто-фиолетовыми мячами? Ответ РПЛ

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев на пресс-конференции по итогам 12-го тура чемпионата России высказался о смене цветовой окраски мячей, которые используются во время игр турнира. В премьер-лиге начали использовать мячи желтого цвета с использованием фиолетовых вставок.

– Почему было решено использовать такие цвета? Почему начали сейчас, хотя погода еще не зимняя?

– Ситуация очень простая. И в прошлом, и в позапрошлом сезонах были вопросы – как у болельщиков, так и у телезрителей, – сказал Алексеев. – Соответственно, мы с нашим техническим партнером подготовились. Эти цвета выбраны не случайно – он в результате исследования определен, как наиболее контрастный для глаз спортсменов и болельщиков в период ослабленного, или искусственного освещения. Все-таки, долгота дня уменьшается.

Мячи этой окраски, желтые с фиолетовым, будут применяться только при отсутствии снега. Если будет снег, наш технический партнер подготовил красные – "сигнальные" – мячи. У нас в этом сезоне три цветовые гаммы мячей. С учетом накопленного опыта и исследований, решили начать их использовать именно сейчас. Это связано с долготой дня.

Спортивный директор премьер-лиги Виктор Пышкин пояснил, что решение об использовании мячей красного цвета будет приниматься индивидуально в каждом случае.

- В Казани была отрицательная температура. Если бы пошел снег, у "Рубина" уже были красные мячи, – отметил он. (Андрей Михайлов)

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