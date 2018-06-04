Почему у Семенова будет шанс сыграть на ЧМ-2018. Объясняет Ледяхов

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов выразил свое мнение о включении защитника его команды Андрея Семенова в заявку сборной России на чемпионат мира.

- Состав меня не удивил, думал, что останется именно такой набор игроков, - отметил Ледяхов. - Очень рад за Семенова, он провел очень хороший весенний отрезок и достоин быть в сборной на таком турнире.

- Как считаете, у него есть шанс выйти на поле?

- Да. В "Ахмате" Андрей выглядел очень прилично. У нас в обороне дефицит, поэтому у него появится возможность себя проявить и помочь нашей защите.

Напомним, что 29-летний Семенов провел в составе сборной России 6 матчей. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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