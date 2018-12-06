Почему Сулейманов и Игнатьев не были выдвинуты на "Первую пятерку"? Разъяснение главы ДФЛ

Магомеда Шапи-Сулейманова и Президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов отреагировал на статью "СЭ" об отсутствии в списке номинантов на премию "Первая пятерка" нападающих "Краснодара" Ивана Игнатьева , которые в этом сезоне на двоих забили 10 мячей.

В 2018 году претендентов на премию было рекордно мало – только четверо: полузащитники ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков, защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев и вратарь "Спартака" Александр Максименко. В результате победу в голосовании, в котором участвовали тренеры, футбольные менеджеры, ветераны футбола и журналисты, одержал Ахметов. Об этом было объявлено в четверг утром.

Глава ДФЛ прислал нам письмо, в котором подробно разъяснил позицию лиги по поводу невключения Сулейманова и Игнатьева в перечень номинантов.

– Спасибо за внимание к нашей премии, учрежденной в 2002 году, – отметил Горлов. – Это еще раз подтверждает ее популярность и значимость в жизни российского футбола. Безусловно, каждый имеет свое мнение о том, кого включать, а кого нет в число номинантов на премию. Вот и читатели, принявшие участие в обсуждении заметки, не пришли к единству.

Организаторы премии тоже долго думали и решали, прежде чем назвать кандидатов в лауреаты. Ими стали футболисты, которые провели определенное количество матчей в чемпионате и сыграли наибольшее количество минут. На 26 ноября, день объявления старта голосования, номинанты по этим показателям значительно опередили других возможных претендентов – Ахметов (15 игр, 913 минут игрового времени в чемпионате РПЛ) Максименко (13 игр, 1070), Обляков (23, 1531), Скопинцев (24, 1697). Это и стало определяющим при выборе. Нисколько не умаляя заслуг игроков "Краснодара", считаем, что они уступают по требованиям регламента четверке номинантов – Игнатьев (10 игр, 496 минут), Сулейманов (9 игр, 165). С таким же успехом могли бы предъявлять свои претензии к оргкомитету Соболев из "Крыльев Советов" (12 игр, 569), "армейцы" Кучаев (10, 477) или Жамалетдинов (14, 366). Вручай мы приз лучшему молодому снайперу РПЛ он, безусловно, достался бы Сулейманову. Так что о предвзятости речи быть не может. Да и ни у кого из 100 голосовавших (за исключением пресс-службы ФК "Краснодар") никаких вопросов по составу номинантов не возникло. Регламент премии "Первая пятерка" за время своего существования менялся много раз.

Все зависело от выступления молодых игроков в чемпионатах. В 2012-м году они редко появлялись на поле, и мы решили вообще отказаться от вручения премии. Примерно такая же ситуация была и в 2013-м году. Но чтобы сохранить премию, хоть как-то стимулировать молодежь, решили отдать ее Константину Базелюку, объявив, что вручается она за успехи в молодёжном первенстве и молодежной сборной России. Действительно, были годы, когда номинантов было и 6, и 7, и 8, но в таких случаях все они имели примерно равные показатели и отсечь кого-то мы считали несправедливым.

Нынешний год, к нашему всеобщей радости, открыл нам много новых игроков. В предварительном списке номинантов значилось их 17, в том числе Игнатьев и Сулейманов. Мы желаем этим, безусловно талантливым ребятам, поскорее стать постоянными игроками основного состава и, учитывая их молодость, еще дважды претендовать на "Первую пятерку" с реальными шансами на лауреатство.

Если радующая всех тенденция наступления молодежи в российском футболе продолжится и на будущий год, мы с удовольствием прислушаемся к "Спорт–Экспрессу" и расширим круг номинантов на "Первую пятерку". (Илья Андреев)