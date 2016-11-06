21:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Почему судья сорвал выход один на один Тошича?

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар". Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар". Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар". Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар". Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар". Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар". Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
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На 90+2-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА - "Амкар" полузащитник хозяев поля Зоран Тошич выскакивал один на один с вратарем, но в этот момент прозвучал свисток Владимира Сельдякова. Правильно ли поступил арбитр, остановив игру?

Мгновением раньше Фегор Огуде боролся за мяч с Понтусом Вернблумом и, пытаясь пробить через себя, угодил сопернику ногой в голову. Швед схватился за лицо и рухнул на газон. Что делать судье?

Первый вариант - отреагировать на действия Огуде, реакцию Вернблума и остановить матч. А вдруг у хавбека красно-синих серьезная травма?

Второй вариант - продолжить игру, дать армейцам завершить атаку и потом оценить серьезность повреждения Вернблума.

Сельдяков выбрал первый путь и оказался неправ, сорвав, возможно, голевую атаку. Ну а затем он вынес Огуде предупреждение, оно стало для пермяка вторым, и футболист "Амкара" покинул поле. (Александр БОБРОВ)

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Ралпачан Фляйшманъ

SSergey_ когда он благоволил, когда гол из метрового офсайда засчитал? слабенькое судейство, в котором больше повезло амкарским, но благоволение тут увидеть к Армии нужно очень "сердце за спартак" быть.

22:52

SSergey

Гантэр Арбитр сыграл за мясо. Старался что бы как можно больше основы Амкара не вышло играть со Спартаком. А ЦСКА не дал возможно взять три очка.Какой прок ЦСКА от этого свистка и удаления пермяка за минуту до конца. И голешник засчитал из вне игры. 22:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Да нет, со стороны показалось, что он больше красно-синим благоволил.

22:47

SSergey

Посмотрите эпизод целиком, У Тошича не было возможности выбежать один на один с вратарем и свисток свистнул, за мгновение до потери армейцами мяча.

22:45

Гантэр

Арбитр сыграл за мясо. Старался что бы как можно больше основы Амкара не вышло играть со Спартаком. А ЦСКА не дал возможно взять три очка.Какой прок ЦСКА от этого свистка и удаления пермяка за минуту до конца. И голешник засчитал из вне игры.

22:42

nun

Да на//ать вообще почему дал или не дал. Футбола как такого не было. Одна борьба и тупой навал в исполнении цска. В такую погоду нужно запретить играть

22:30

Aha

выпускайте Фурсенко в такую погоду играть в футбол! Как такое вообще можно смотреть, играть!??!! КОМУ ЭТО ИНЕТЕРЕСНО!?!

22:19

Don Miguel

Когда ты сам судишь на поле, и в двух шагах от тебя, игроку врезают в голову, еще и слышишь звук удара и крик игрока - свистишь сразу, автоматически, чтобы хоты бы понять, жив игрок, или уже.... А с дивана... "надо было дать доиграть..." Тьфу....

22:16

armi

Если уж так желательно разбирать, то во-первых и единственных --- ИГРУ НАДО БЫЛО ОТМЕНЯТЬ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ!!!!!!! НИ *ЕРА ЖЕ НЕ ВИДНО НИ ИГРОКАМ, НИ ЗРИТЕЛЯМ!!!!!!!

22:12

merniloskut

Ни для кого не секрет, что сэсовский Бобров топит за ЦСКА, в отличии от легендарного Боброва, который играя за армию, - сердце своё отдал Спартаку!

22:10

Jean4

Мстит Гинеру, потому что раньше стабильно платил, а теперь перестал! А если по делу там красную ни за что показал арбитр и 1 на 1 Тошич вываливался потому, что защитники после свистка уже встали все, без свистка не было бы чистого выхода на вратаря.

22:08

Эугенио

Опять Гинер всё купил?)

22:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ