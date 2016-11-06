Почему судья сорвал выход один на один Тошича?

На 90+2-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА - "Амкар" полузащитник хозяев поля Зоран Тошич выскакивал один на один с вратарем, но в этот момент прозвучал свисток Владимира Сельдякова. Правильно ли поступил арбитр, остановив игру?

Мгновением раньше Фегор Огуде боролся за мяч с Понтусом Вернблумом и, пытаясь пробить через себя, угодил сопернику ногой в голову. Швед схватился за лицо и рухнул на газон. Что делать судье?

Первый вариант - отреагировать на действия Огуде, реакцию Вернблума и остановить матч. А вдруг у хавбека красно-синих серьезная травма?

Второй вариант - продолжить игру, дать армейцам завершить атаку и потом оценить серьезность повреждения Вернблума.

Сельдяков выбрал первый путь и оказался неправ, сорвав, возможно, голевую атаку. Ну а затем он вынес Огуде предупреждение, оно стало для пермяка вторым, и футболист "Амкара" покинул поле. (Александр БОБРОВ)

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".

Спорный эпизод в концовке матча ЦСКА - "Амкар".