Почему судья сорвал выход один на один Тошича?

На 90+2-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА - "Амкар" полузащитник хозяев поля Зоран Тошич выскакивал один на один с вратарем, но в этот момент прозвучал свисток Владимира Сельдякова. Правильно ли поступил арбитр, остановив игру?
Мгновением раньше Фегор Огуде боролся за мяч с Понтусом Вернблумом и, пытаясь пробить через себя, угодил сопернику ногой в голову. Швед схватился за лицо и рухнул на газон. Что делать судье?
Первый вариант - отреагировать на действия Огуде, реакцию Вернблума и остановить матч. А вдруг у хавбека красно-синих серьезная травма?
Второй вариант - продолжить игру, дать армейцам завершить атаку и потом оценить серьезность повреждения Вернблума.
Сельдяков выбрал первый путь и оказался неправ, сорвав, возможно, голевую атаку. Ну а затем он вынес Огуде предупреждение, оно стало для пермяка вторым, и футболист "Амкара" покинул поле. (Александр БОБРОВ)
Ралпачан Фляйшманъ
SSergey_ когда он благоволил, когда гол из метрового офсайда засчитал? слабенькое судейство, в котором больше повезло амкарским, но благоволение тут увидеть к Армии нужно очень "сердце за спартак" быть.
22:52
SSergey
Гантэр Арбитр сыграл за мясо. Старался что бы как можно больше основы Амкара не вышло играть со Спартаком. А ЦСКА не дал возможно взять три очка.Какой прок ЦСКА от этого свистка и удаления пермяка за минуту до конца. И голешник засчитал из вне игры. 22:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Да нет, со стороны показалось, что он больше красно-синим благоволил.
22:47
SSergey
Посмотрите эпизод целиком, У Тошича не было возможности выбежать один на один с вратарем и свисток свистнул, за мгновение до потери армейцами мяча.
22:45
Гантэр
Арбитр сыграл за мясо. Старался что бы как можно больше основы Амкара не вышло играть со Спартаком. А ЦСКА не дал возможно взять три очка.Какой прок ЦСКА от этого свистка и удаления пермяка за минуту до конца. И голешник засчитал из вне игры.
22:42
nun
Да на//ать вообще почему дал или не дал. Футбола как такого не было. Одна борьба и тупой навал в исполнении цска. В такую погоду нужно запретить играть
22:30
Aha
выпускайте Фурсенко в такую погоду играть в футбол! Как такое вообще можно смотреть, играть!??!! КОМУ ЭТО ИНЕТЕРЕСНО!?!
22:19
Don Miguel
Когда ты сам судишь на поле, и в двух шагах от тебя, игроку врезают в голову, еще и слышишь звук удара и крик игрока - свистишь сразу, автоматически, чтобы хоты бы понять, жив игрок, или уже.... А с дивана... "надо было дать доиграть..." Тьфу....
22:16
armi
Если уж так желательно разбирать, то во-первых и единственных --- ИГРУ НАДО БЫЛО ОТМЕНЯТЬ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ!!!!!!! НИ *ЕРА ЖЕ НЕ ВИДНО НИ ИГРОКАМ, НИ ЗРИТЕЛЯМ!!!!!!!
22:12
merniloskut
Ни для кого не секрет, что сэсовский Бобров топит за ЦСКА, в отличии от легендарного Боброва, который играя за армию, - сердце своё отдал Спартаку!
22:10
Jean4
Мстит Гинеру, потому что раньше стабильно платил, а теперь перестал! А если по делу там красную ни за что показал арбитр и 1 на 1 Тошич вываливался потому, что защитники после свистка уже встали все, без свистка не было бы чистого выхода на вратаря.
22:08
Эугенио
Опять Гинер всё купил?)
22:03