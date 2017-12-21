Почему "Спартак" не купил Луана. Объясняет Леонид Федун

Владелец "Спартака" Леонид Федун во второй части интервью "СЭ" рассказал подробности истории с нападающим "Гремиу" Луаном, который летом отказался переходить в московский клуб. По словам руководителя, он был готов заплатить за бразильца больше 30 миллионов евро.

- Правда в том, что Луан в последний момент отказался от сделки, хотя мы были готовы заплатить космическую для нас сумму, - говорит Федун. - И не факт, что он заиграл бы. Вы бы сейчас еще активнее задавали бы тот же вопрос, что и про Педро Рошу. Луана тоже ожидал бы процесс акклиматизации.

- Вы можете назвать сумму, которую готовы были отдать за Луана?

- Нет.

- Диапазон между 20-30 миллионами?

- Скорее 30. Даже "30 плюс".

- Вы настолько цените Луана?

- Просто инфляция, порожденная английской премьер-лигой, настолько раскачала рынок, что футболист, раньше стоивший десятку, теперь оценивается в 30-40 миллионов. Другого слова, кроме "инфляция" не нахожу. Потому, что качества те же, а объем денег, который есть у англичан - это почти 2 миллиарда фунтов - делает свое дело. За любого игрока, который хотя бы через раз умеет попадать по мячу тут же рисуют безумный ценник. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Вторая часть интервью Леонида Федуна