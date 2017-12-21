Почему "Спартак" не купил Луана. Объясняет Леонид Федун

Владелец "Спартака" Леонид Федун во второй части интервью "СЭ" рассказал подробности истории с нападающим "Гремиу" Луаном, который летом отказался переходить в московский клуб. По словам руководителя, он был готов заплатить за бразильца больше 30 миллионов евро.
- Правда в том, что Луан в последний момент отказался от сделки, хотя мы были готовы заплатить космическую для нас сумму, - говорит Федун. - И не факт, что он заиграл бы. Вы бы сейчас еще активнее задавали бы тот же вопрос, что и про Педро Рошу. Луана тоже ожидал бы процесс акклиматизации.
- Вы можете назвать сумму, которую готовы были отдать за Луана?
- Нет.
- Диапазон между 20-30 миллионами?
- Скорее 30. Даже "30 плюс".
- Вы настолько цените Луана?
- Просто инфляция, порожденная английской премьер-лигой, настолько раскачала рынок, что футболист, раньше стоивший десятку, теперь оценивается в 30-40 миллионов. Другого слова, кроме "инфляция" не нахожу. Потому, что качества те же, а объем денег, который есть у англичан - это почти 2 миллиарда фунтов - делает свое дело. За любого игрока, который хотя бы через раз умеет попадать по мячу тут же рисуют безумный ценник. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)
Bache Gabrielsen
Буржуи проклятые :)
17:11 21 декабря