Почему Шиманьски не перешел в ЦСКА? Объясняет Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Уралом" (4:0) в матче 6 тура чемпионата России отметил, что трансфер Александра Головина для России является рекордным. Также руководитель объяснил, почему не состоялся трансфер полузащитника "Легии" Себастиана Шиманьского​.

– Подведите итоги трансферной компании ЦСКА?

– Рано подводить какие-то итоги, потому что только время покажет, насколько эти трансфер оказались удачными. В целом мы удовлетворены. По крайней мере, мы не потеряли в количестве футболистов. Даже удалось взять в команду больше новых игроков, чем ушло. Но повторюсь, какие-то выводы делать преждевременно. Мы довольны тем, как сложились трансферы на выход, потому что я считаю, был очень успешный трансфер Головина. Для России он вообще рекордный. И с Витинью тоже получилась удачная сделка, с учетом мнения самого футболиста и его желания вернуться на родину. Редко когда бразильские клубы платят такие весомые деньги за игроков. А что касается тех ребят, который пришли, конечно, это молодые футболисты, очень талантливые, перспективные, амбициозные. Я надеюсь, что все у них получится, с учетом того, что мы традиционно делали ставку на молодых ребят. Виктор Гончаренко умеет работать с юными игроками. Поэтому будем надеяться, что все у них получится.

– Почему не получилось подписать Шиманьского? Это были самые тяжелые переговоры?

– Не сказал бы, что самые тяжелые, просто не хватило времени и финансовые аспекты вышли на первый план.

– В принципе в дальнейшем его рассматриваете?

– Почему нет? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)