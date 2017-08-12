Почему Селихов, Петкович и Пашалич играют в дерби. Объясняет Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед началом матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул, что команда работает над улучшением своей игры. По словам специалиста, красно-белые понимают важность предстоящей встречи.

- "Спартак" принял поражение от "Зенита" и работает над улучшением своих кондиций, - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы знаем о том, какой матч нам предстоит провести против серьезной команды. Тем более что это дерби.

Петкович и Пашалич? Они включены в стартовый состав, потому что тренировки показали, что они должны играть. Время идет, они осваиваются.

Смена вратаря? Сегодня играет Селихов. Посмотрим, что будет в следующей встрече.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"