17:26 | Футбол — РФПЛ

Почему Селихов, Петкович и Пашалич играют в дерби. Объясняет Каррера


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед началом матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул, что команда работает над улучшением своей игры. По словам специалиста, красно-белые понимают важность предстоящей встречи.

- "Спартак" принял поражение от "Зенита" и работает над улучшением своих кондиций, - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы знаем о том, какой матч нам предстоит провести против серьезной команды. Тем более что это дерби.

Петкович и Пашалич? Они включены в стартовый состав, потому что тренировки показали, что они должны играть. Время идет, они осваиваются.

Смена вратаря? Сегодня играет Селихов. Посмотрим, что будет в следующей встрече.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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17697 чел.
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
6.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
22.7%
Результативной ничьей
16.7%
Нулевой ничьей
2.2%
Крупной победой "Спартака"
9.6%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
42.5%
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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