Почему против "Ростова" не играл Жемалетдинов? Ответ Семина

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Ростовом" (2:1) поделился мнением о том, как его команда сыграла без чистых нападающих.
– И Баринов, и Крыховяк порой оказывались на позиции центрфорварда. Какая была установка?
– В сегодняшней игре не было выдвинутого нападающего, который может играть на острие. Все открывались, играли в атаку. На мой взгляд, неплохо получилось.
– Какого состояние Рифата Жемалетдинова? Почему он сегодня не играл?
– Состояние очень хорошее. Почему не играл? Потому что играл Антон Миранчук.
– Юрий Павлович, вы часто выходите за границы технической зоны. Вы этого не замечаете?
– Я не видел. А что, она закончилась?
– Была пара моментов.
– Полметра вышел, полметра не дошел. Если не доходишь, тоже надо наказывать? Это нормальная ситуация– эмоции.
– К вам подходят арбитры. Что они говорят в такие моменты?
– Я им сразу говорю: "Виноват, не заметил". И возвращаюсь. (Андрей Михайлов)