Почему против "Ростова" не играл Жемалетдинов? Ответ Семина

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Ростовом" (2:1) поделился мнением о том, как его команда сыграла без чистых нападающих.

– И Баринов, и Крыховяк порой оказывались на позиции центрфорварда. Какая была установка?

– В сегодняшней игре не было выдвинутого нападающего, который может играть на острие. Все открывались, играли в атаку. На мой взгляд, неплохо получилось.

– Какого состояние Рифата Жемалетдинова? Почему он сегодня не играл?

– Состояние очень хорошее. Почему не играл? Потому что играл Антон Миранчук.

– Юрий Павлович, вы часто выходите за границы технической зоны. Вы этого не замечаете?

– Я не видел. А что, она закончилась?

– Была пара моментов.

– Полметра вышел, полметра не дошел. Если не доходишь, тоже надо наказывать? Это нормальная ситуация– эмоции.

– К вам подходят арбитры. Что они говорят в такие моменты?

– Я им сразу говорю: "Виноват, не заметил". И возвращаюсь. (Андрей Михайлов)