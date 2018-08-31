Почему Промес перешел в "Севилью". Объясняет "Спартак"

Пресс-служба "Спартака" объяснила решение клуба продать форварда Квинси Промеса в "Севилью". Отмечается, что игрок захотел попробывать свои силы в одной из сильнейших лиг мира.

"Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи красно-белых, руководство "Спартака" приняло предложение "Севильи". Тем не менее мы всегда будем рады снова увидеть Квинси на "Открытие Арене" – и в составе соперника, и в качестве болельщика красно-белых, которым он, уверены, останется навсегда", - говорится в сообщении красно-белых на официальном сайте.

26-летний Промес заключил с новым клубом контракт на пять лет. По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер Промеса 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.

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