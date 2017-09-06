Почему Промес не сможет заиграть в топ-клубах Европы. Взгляд скаута

Россиянин Павел Кучеров, работавший скаутом лондонского "Арсенала", в интервью "СЭ" отметил, что для нападающего "Спартака" Квинси Промеса матчи Лиги чемпионов против "Ливерпуля" могут стать определяющими в его дальнейшей карьере. По его словам, голландец пока не готов к переход в один из европейских топ-клубов.

– Не разделяю восторгов по поводу этого футболиста. Квинси ждет экзамен в Лиге чемпионов, и по двум встречам с "Ливерпулем" мы получим все ответы. Промес в этом сезоне – как в "Спартаке", так и в сборной Голландии – пока разочаровывает.

Квинси хороший, добротный исполнитель, но чего-то особенного в нем нет. На самом высоком уровне тест он пока не прошел. Да, стал чемпионом России, показал класс в России, но в Европе никак себя не проявил.

Что с ним происходит в национальной команде? Не хватает качества, чтобы стать лидером. И отрезок времени, когда его рассматривают только как перспективного, затянулся – вечно так продолжаться не может.

Вопрос адаптации к АПЛ зависит от партнеров и тренера. Мы же видим, как выглядит в сборной Арьен Роббен – это угроза воротам, исходящая от него самого, голевые ситуации для партнеров. От игрока этой позиции нужны острота, качественное завершение. На уровне сборной у Квинси этого очень мало. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Кучерова