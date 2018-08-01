Почему премьер-лига выбрала медведя в качестве символа? Отвечает коммерческий директор РФПЛ

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов объяснил, почему чемпионат России провел ребрендинг перед стартом нового сезона.

– У нас было много названий чемпионатов России раньше, и мы решили, что они не способствуют узнаваемости. Нашей идеей при ребрендинге было введение единого бренда.

РФПЛ никуда не делась – это организация, которая ведет свою деятельность. РПЛ же – это бренд чемпионата. Что касается логотипа, тот символ, который предложила студия Артемия Лебедева, он понравился лиге и клубам. Была проведена большая работа, рассмотрено много вариантов.

Мы живем в современном мире, и символ, который мы искали, должен был быть простым и понятным. Да, это немножко архетипичный символ, но он станет футбольным по прошествии какого-то времени. К нему все привыкнут. (Михаил ГОНЧАРОВ)