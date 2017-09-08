Почему Педро Рошу называют "королем плей-офф"? Отвечает новичок "Спартака"

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" подчеркнул, что очень благодарен своему отцу, который ведет его по футбольной жизни.

– В Бразилии вас называют "королем плей-офф". Почему? Откуда это пошло?

– Наверное, это прозвище мне дали потому, что я помогал команде в важных и решающих матчах – в финале Кубка Бразилии забил два гола. Поэтому болельщики меня и окрестили так. Очень приятно, честно.

– Вас вместе с родителями провожали болельщики "Гремиу" баннером, написанном на русском языке и посвященном вашему отцу. Ваш папа очень заботится о вашей карьере?

– Папа с малых лет ведет меня по футбольной жизни. Я ему очень благодарен! Он не является моим агентом, а больше помогает с точки зрения духовных и семейных дел, это мне очень помогает. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.​