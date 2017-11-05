21:20 | Футбол — РФПЛ

Почему не назначен пенальти в пользу "Зенита"?

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На 75-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Рубин""Зенит" (0:0) в штрафной площади хозяев поля упал Игорь Смольников, и гости стали требовать назначения пенальти. Однако судья Роман Галимов продолжил игру. Могло показаться, что зенитовского игрока действительно сбили. Но однозначно утверждать, что арбитру следовало наказать казанскую команду 11-метровым ударом, невозможно.

Два видеоповтора не отличались необходимым качеством. К сожалению, такая проблема сохраняется на многих стадионах. Какой смысл вводить видеоарбитров, если они не смогут должным образом изучать спорные эпизоды? (Александр БОБРОВ)

Рубин - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Очень плохой мальчик

Какой смысл вводить видеоарбитров, если они не смогут должным образом изучать спорные эпизоды? (Александр БОБРОВ)=================Бред написали,тов.Бобров.Система видеоарбитров предусматривает установку дополнительных камер,которые помогут трактовать эпизоды с помощью высококачественного видео.

22:17

Tribunal Z

Был приказ, пенальти Зениту не давать, сливают Зенит по тихому, а Миллер с Фурсенко ушами хлопают

22:08