Почему не назначен пенальти в пользу "Зенита"?

На 75-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" (0:0) в штрафной площади хозяев поля упал Игорь Смольников, и гости стали требовать назначения пенальти. Однако судья Роман Галимов продолжил игру. Могло показаться, что зенитовского игрока действительно сбили. Но однозначно утверждать, что арбитру следовало наказать казанскую команду 11-метровым ударом, невозможно.

Два видеоповтора не отличались необходимым качеством. К сожалению, такая проблема сохраняется на многих стадионах. Какой смысл вводить видеоарбитров, если они не смогут должным образом изучать спорные эпизоды? (Александр БОБРОВ)