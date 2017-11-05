Почему не назначен пенальти в пользу "Зенита"?

На 75-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" (0:0) в штрафной площади хозяев поля упал Игорь Смольников, и гости стали требовать назначения пенальти. Однако судья Роман Галимов продолжил игру. Могло показаться, что зенитовского игрока действительно сбили. Но однозначно утверждать, что арбитру следовало наказать казанскую команду 11-метровым ударом, невозможно.
Два видеоповтора не отличались необходимым качеством. К сожалению, такая проблема сохраняется на многих стадионах. Какой смысл вводить видеоарбитров, если они не смогут должным образом изучать спорные эпизоды? (Александр БОБРОВ)
Очень плохой мальчик
Какой смысл вводить видеоарбитров, если они не смогут должным образом изучать спорные эпизоды? (Александр БОБРОВ)=================Бред написали,тов.Бобров.Система видеоарбитров предусматривает установку дополнительных камер,которые помогут трактовать эпизоды с помощью высококачественного видео.
22:17
Tribunal Z
Был приказ, пенальти Зениту не давать, сливают Зенит по тихому, а Миллер с Фурсенко ушами хлопают
22:08