Почему не играл Паредес? Отвечает Сергей Семак

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения в матче 1-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" от "Локомотива" (1:3) рассказал о причинах отсутствия в заявке защитника Бранислава Ивановича и хавбека Леандро Паредеса, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.
- Почему не играл Паредес?
- Он не был готов к матчу по многим причинам, поэтому не сыграл.
- Ерохин не тренируется в общей группе. Иванович приехал только недавно, начинает тренироваться.
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