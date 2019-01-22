Почему не играл Паредес? Отвечает Сергей Семак

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения в матче 1-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" от "Локомотива" (1:3) рассказал о причинах отсутствия в заявке защитника Бранислава Ивановича и хавбека Леандро Паредеса, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Почему не играл Паредес?

- Он не был готов к матчу по многим причинам, поэтому не сыграл.

- А Ерохин и Иванович?

- Ерохин не тренируется в общей группе. Иванович приехал только недавно, начинает тренироваться.

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