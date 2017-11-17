Почему на матч "Анжи" – "Локомотив" назначен судья-двоечник?

Как стало известно "СЭ", арбитр Алексей Сухой получил "двойку" (7,9 балла) за игру 23-го тура первенства России "Ротор" – "Тюмень" (1:2), которая состоялась 12 ноября. На 13-й минуте он ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля, когда их игрок задержал руками соперника и завалил его на газон в штрафной площади волгоградцев. Вместо этого Сухой наказал штрафным ударом тюменскую команду.

Странно, но несмотря на неудовлетворительную оценку, Сухого назначили на один из матчей 17-го тура чемпионата России: в воскресенье ему обслуживать в Каспийске поединок "Анжи" – "Локомотив". (Александр БОБРОВ)

Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится 19 ноября, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.