19:22 4 марта | Футбол — РФПЛ

Почему на "Локомотив" снова стали ходить болельщики? Отвечает Семин

6

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) подчеркнул: болельщики увидели у команды сердце и снова стали ходить на трибуны. На эту встречу пришло 21750 зрителей.

– Болельщиков "Локо" сегодня было очень много. За счет чего на команду снова стали ходить?

– Все просто: болельщики увидели у этой команды сердце. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Локомотив – Спартак М

 

6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Собрались девки на Спартак, он хоть Мужик!

02:03

иванович52

"Локомотив" на сегодня самая классная команда чемпионата.Её КПД выше других клубов. Не удивлюсь, если в ЛЕ они далеко пройдут.

22:08 4 марта

HABBL

на лохомотье никто не пришел если бы не спартак

22:02 4 марта

Никто62

Палычу удачи!

20:04 4 марта

baddy

Какие там болельщики? Нагнали проводниц.

19:45 4 марта

Al Rains

Частично это те, кто в прошлом году на срамтак ходил, они, кстати, и на выборах не ошибаются...))

19:25 4 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!