Почему на "Локомотив" снова стали ходить болельщики? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) подчеркнул: болельщики увидели у команды сердце и снова стали ходить на трибуны. На эту встречу пришло 21750 зрителей.
– Болельщиков "Локо" сегодня было очень много. За счет чего на команду снова стали ходить?
– Все просто: болельщики увидели у этой команды сердце. (Филипп ПАПЕНКОВ)
merniloskut
Собрались девки на Спартак, он хоть Мужик!
02:03
иванович52
"Локомотив" на сегодня самая классная команда чемпионата.Её КПД выше других клубов. Не удивлюсь, если в ЛЕ они далеко пройдут.
22:08 4 марта
HABBL
на лохомотье никто не пришел если бы не спартак
22:02 4 марта
Никто62
Палычу удачи!
20:04 4 марта
baddy
Какие там болельщики? Нагнали проводниц.
19:45 4 марта
Al Rains
Частично это те, кто в прошлом году на срамтак ходил, они, кстати, и на выборах не ошибаются...))
19:25 4 марта