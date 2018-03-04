Почему на "Локомотив" снова стали ходить болельщики? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) подчеркнул: болельщики увидели у команды сердце и снова стали ходить на трибуны. На эту встречу пришло 21750 зрителей.

– Болельщиков "Локо" сегодня было очень много. За счет чего на команду снова стали ходить?

– Все просто: болельщики увидели у этой команды сердце. (Филипп ПАПЕНКОВ)