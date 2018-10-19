Почему мать Кокориных была готова заплатить залог только за старшего сына? Ответ адвоката игрока

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова подвела итоги заседания Мосгорсуда, на котором была отклонена апелляция ее клиента. Защита пыталась изменить меру пресечения для форварда, который до 8 декабря заключен под стражей в СИЗО номер 2. Мать Кокорина предлагала залог в размере 10 миллионов рублей. В СИЗО также заключены младший брат Кокорина Кирилл и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев. Апелляции всех троих на перевод под домашний арест были отклонены.

- Мы абсолютно не признаем, что они делали это, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, - сказала Стукалова. - И, тем более, ни о каком сговоре в данном случае говорить не приходится.

- Что можете сказать о готовности матери заплатить 10 миллионов рублей залога за одного из двух сыновей?

- Объяснение этому есть. Мы полагали, что с таком количеством положительных характеристик, подписей и прошений ведущих игроков и людей с большим авторитетом нам будет проще сначала вытащить старшего брата, а затем на тех же основаниях помогать Кириллу.

Тут не идет речи о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Не дай бог, если СМИ сейчас зацепятся за это. Матери одинаково дороги оба сына. Но в связи с тем, что есть возможность собрать много положительной информации о Саше, мы сочли, что так логичнее. Он сделал очень много добра людям, есть очень много отзывов.

- Как Александр держится?

- Нормально, как профессиональный спортсмен. Саша - молодец. (Андрей Михайлов)