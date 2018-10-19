14:57 | Футбол — РПЛ

Почему мать Кокориных была готова заплатить залог только за старшего сына? Ответ адвоката игрока

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Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова подвела итоги заседания Мосгорсуда, на котором была отклонена апелляция ее клиента. Защита пыталась изменить меру пресечения для форварда, который до 8 декабря заключен под стражей в СИЗО номер 2. Мать Кокорина предлагала залог в размере 10 миллионов рублей. В СИЗО также заключены младший брат Кокорина Кирилл и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев. Апелляции всех троих на перевод под домашний арест были отклонены.

- Мы абсолютно не признаем, что они делали это, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, - сказала Стукалова. - И, тем более, ни о каком сговоре в данном случае говорить не приходится.

- Что можете сказать о готовности матери заплатить 10 миллионов рублей залога за одного из двух сыновей?

- Объяснение этому есть. Мы полагали, что с таком количеством положительных характеристик, подписей и прошений ведущих игроков и людей с большим авторитетом нам будет проще сначала вытащить старшего брата, а затем на тех же основаниях помогать Кириллу.
Тут не идет речи о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Не дай бог, если СМИ сейчас зацепятся за это. Матери одинаково дороги оба сына. Но в связи с тем, что есть возможность собрать много положительной информации о Саше, мы сочли, что так логичнее. Он сделал очень много добра людям, есть очень много отзывов.

- Как Александр держится?

- Нормально, как профессиональный спортсмен. Саша - молодец. (Андрей Михайлов)

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