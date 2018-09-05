Почему Маркизио перешел в "Зенит"? Мнение Танкреди Палмери

Авторитетный итальянский журналист, репортер beIN Sports Танкреди Палмери в интервью "СЭ" поделился мнением о переходе бывшего полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио в "Зенит". Соглашение между 32-летним хавбеком и питерцами рассчитано на два года.

- У Маркизио было много вариантов для продолжения карьеры, наиболее предпочтительным были США. "Ювентус" хотел заработать на продаже футболиста и до последнего дня трансферного окна ждал выгодных предложений. Однако он их не получил, поэтому решил расторгнуть контракт с Маркизио по обоюдному согласию. Если бы "Юве" этого не сделал, то игрок не стал бы свободным агентом.

– Но почему именно "Зенит"?

– "Зенит" – достаточно популярный клуб в Италии. Тут российский клуб ассоциируется с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Это не команда из ниоткуда. "Зенит" постоянно играет в Европе, побеждал в Кубке УЕФА. Это стабильный и надежный вариант. Ну и, конечно, свою роль сыграл предложенный контракт.

– Китай тоже мог предложить ему большую зарплату.

– Но в Китае уровень футбола совсем не такой. Маркизио и в США не переехал, потому что хотел остаться в Европе. Так что в пользу "Зенита" сыграла совокупность факторов – и зарплата, и участие в еврокубках.

– По нашей информации, Маркизио будет получать минимум 6 миллионов евро в год. Не жирно?

– Да, знаю. Но я только могу поздравить агентов за то, что они выбили такой контракт для своего клиента, ха-ха. Насколько он большой? Зарплату утверждают клубы, и это их право.

– Какие еще были варианты у Маркизио?

– В Италию он не хотел. Были предложения от лиссабонского "Спортинга" и "Вильярреала" в Европе. Еще Маркизио мог отправиться в Японию. (Гоша ЧЕРНОВ)

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