Почему Мамаева должны выпустить из СИЗО и снять все ограничения. Аргументы его адвоката

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, выступил на заседании Мосгорсуда по делу хавбека и форварда "Зенита" Александра Кокорина, передает спецкор "СЭ" Дмитрий Зеленов. Игроки помещены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Адвокат просит не просто выпустить его подзащитного из тюрьмы, но и вообще убрать какие-либо ограничительные меры. Он утверждает, что Мамаев не может повлиять на следствие или покинуть страну, является добровольным участником следствия. Статья 116 ("побои"), по которой его судят, - не тяжкое преступление, и мера пресечения может быть изменена.

По словам Бушманова, Мамаеву необходимо не прерывать тренировочный процесс. Регресс может быть невосполним. Трудовой контракт игрока предусматривает возможность расторжения контракта и крупный денежный штраф. А это ляжет тяжким бременем на Мамаева и его семью.

"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока. Сильный и эффективный урок уже преподнесен", - заявил Бушманов.

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