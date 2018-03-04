13:00 | Футбол — РФПЛ

Почему "Локо" запретил перфоманс фанатов "Спартака"? Объясняем

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"СЭ" стали известны подробности спорной ситуации, связанной с запретом баннеров "Спартака" на матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Ранее о таком запрете стало известно из сообщения фан-группировки "Фратрия".

Как стало известно "СЭ", запрет является адекватной обратной мерой по отношению к болельщикам "Спартака" – ранее такой же запрет был принят в отношении фанов "Локо" перед матчем первого круга.

Тогда болельщики железнодорожников планировали вывесить баннер следующего содержания "Войско взбунтовалось – чемпион не настоящий". Баннер был согласован с РФПЛ, однако был запрещен "Спартаком". (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

результаты опроса
23973 чел.
Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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lisenkoff

справедливо

13:46

HAZELSAMARA

А можно ходить на футбол и при этом обходиться без "перфомансов"? Впрочем, это вопрос из той же серии, что и пиротехника с файерами.

13:45

Player124

Всё верно сделано.

13:36

vassel

Правильно! Настоящий чемпион будет в нынешнем году! Прошлогоднего тянули за уши все кому не лень!

13:23

Honest Spartak

Правильно запретили. И если у Спартака в баннере не про Спартак, тоже в топку такой баннер. В баннере про Локо должно быть написано условное "Локо - чемпион". К такому баннеру вопросов бы не возникло.

13:17

Andrey St

какое войско? были рожы самедова и глушакова и текст "проститутки из Черкизово"

13:14

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