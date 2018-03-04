Почему "Локо" запретил перфоманс фанатов "Спартака"? Объясняем

"СЭ" стали известны подробности спорной ситуации, связанной с запретом баннеров "Спартака" на матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Ранее о таком запрете стало известно из сообщения фан-группировки "Фратрия".

Как стало известно "СЭ", запрет является адекватной обратной мерой по отношению к болельщикам "Спартака" – ранее такой же запрет был принят в отношении фанов "Локо" перед матчем первого круга.

Тогда болельщики железнодорожников планировали вывесить баннер следующего содержания "Войско взбунтовалось – чемпион не настоящий". Баннер был согласован с РФПЛ, однако был запрещен "Спартаком". (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.