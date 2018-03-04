Почему "Локо" запретил перфоманс фанатов "Спартака"? Объясняем

"СЭ" стали известны подробности спорной ситуации, связанной с запретом баннеров "Спартака" на матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива".
Ранее о таком запрете стало известно из сообщения фан-группировки "Фратрия".
Как стало известно "СЭ", запрет является адекватной обратной мерой по отношению к болельщикам "Спартака" – ранее такой же запрет был принят в отношении фанов "Локо" перед матчем первого круга.
Тогда болельщики железнодорожников планировали вывесить баннер следующего содержания "Войско взбунтовалось – чемпион не настоящий". Баннер был согласован с РФПЛ, однако был запрещен "Спартаком". (Сергей ЕГОРОВ)
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
lisenkoff
справедливо
13:46
HAZELSAMARA
А можно ходить на футбол и при этом обходиться без "перфомансов"? Впрочем, это вопрос из той же серии, что и пиротехника с файерами.
13:45
Player124
Всё верно сделано.
13:36
vassel
Правильно! Настоящий чемпион будет в нынешнем году! Прошлогоднего тянули за уши все кому не лень!
13:23
Honest Spartak
Правильно запретили. И если у Спартака в баннере не про Спартак, тоже в топку такой баннер. В баннере про Локо должно быть написано условное "Локо - чемпион". К такому баннеру вопросов бы не возникло.
13:17
Andrey St
какое войско? были рожы самедова и глушакова и текст "проститутки из Черкизово"
13:14