Почему Левников не наказал динамовцев пенальти?

На исходе 48-й минуты матча 14-го тура чемпионата России "Рубин" – "Динамо" (0:0) арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота гостей, вызвав бурные споры игроков казанской команды. В том эпизоде в штрафной динамовцев произошел контакт мяча с рукой Козлова. Мяч отлетел ему в руку, оказавшуюся в неестественном положении, после рикошета от головы одного из партнеров. Козлов при этом собирался сыграть ногой, но после рикошета не успел среагировать и в итоге остановил мяч рукой.

Большинство опрошенных мной специалистов (бывших и действующих судей) высказались за то, что в данной ситуации следовало назначить пенальти. И проще было указать на 11-метровую отметку, чем создавать почву для возможного скандала. Соглашусь с ними.

Но есть мнение, что в том моменте Левников поступил правильно. Именно потому, что случился рикошет, и у Козлова не было времени поменять положение руки. Вроде бы, на этот счет существует рекомендация УЕФА. (Александр БОБРОВ)