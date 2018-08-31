Почему Кьяртанссон выбрал "Ростов". Объясняет агент

Олафур Гардарссон, представитель новичка "Ростова" Видара Кьяртанссона, рассказал "СЭ" о переходе из "Маккаби" (Тель-Авив).

- У нас было много предложений из Франции, Германии и Англии, но сделали выбор в пользу "Ростова". Потому что это очень хороший клуб, нам понравился город Ростов-на-Дону, где живут очень хорошие люди. Ну и конечно на выбор повлияло то, что в команде выступают скандинавы, - сказал Гардарссон.

Нападающий сборной Исландии Кьяртанссон подписал с "Ростовом" 4-летний контракт. С 2016-го Видар выступал за "Маккаби", в 2017-м стал лучшим бомбардиром в израильском первенстве. Кьяртанссон стал шестым скандинавским футболистом в команде Валерия Карпина (два шведа и четыре исландца). (Игорь НОВИКОВ)

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