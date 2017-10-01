Почему Кокорин стал звездой при Манчини? Отвечает тренер

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) отметил, что остался доволен игрой своей команды. Он также добавил, что нападающий Александр Кокорин еще может улучшить свою игру и повысить свои навыки.
– Игра было очень жесткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Манчини. - "Анжи" боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со "Спартаком", цеплялись за каждую возможность. Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика. Но ничего не поделать.
– Кокорин всегда восходил-восходил и только при вас стал звездой. Что вы с ним сделали?
– Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-01-roberto-manchini-vozmozhno-chuvstvovali-ustalost-iz-za-grafika-no-nichego-ne-podelat.htm
igogohruhru
Кокорин последний сезон в России.
22:02
ladafan
по армянски там базарят.....
22:00
bep77
Старый грамблер, а чё, в Италии не по-аргентински говорят?
21:58
old grumbler
bep77 "Повысить навыки" - это перевод с аргентинского? ..... вообще то с итальянского....
21:49
bep77
"Повысить навыки" - это перевод с аргентинского?
21:47