Почему Кокорин стал звездой при Манчини? Отвечает тренер

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) отметил, что остался доволен игрой своей команды. Он также добавил, что нападающий Александр Кокорин еще может улучшить свою игру и повысить свои навыки.

– Игра было очень жесткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Манчини. - "Анжи" боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со "Спартаком", цеплялись за каждую возможность. Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика. Но ничего не поделать.



– Кокорин всегда восходил-восходил и только при вас стал звездой. Что вы с ним сделали?

– Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"