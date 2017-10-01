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21:24 | Футбол — РФПЛ

Почему Кокорин стал звездой при Манчини? Отвечает тренер

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) отметил, что остался доволен игрой своей команды. Он также добавил, что нападающий Александр Кокорин еще может улучшить свою игру и повысить свои навыки.

– Игра было очень жесткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Манчини. - "Анжи" боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со "Спартаком", цеплялись за каждую возможность. Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика. Но ничего не поделать.

– Кокорин всегда восходил-восходил и только при вас стал звездой. Что вы с ним сделали?

– Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-10-01-roberto-manchini-vozmozhno-chuvstvovali-ustalost-iz-za-grafika-no-nichego-ne-podelat.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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igogohruhru

Кокорин последний сезон в России.

22:02

ladafan

по армянски там базарят.....

22:00

bep77

Старый грамблер, а чё, в Италии не по-аргентински говорят?

21:58

old grumbler

bep77 "Повысить навыки" - это перевод с аргентинского? ..... вообще то с итальянского....

21:49

bep77

"Повысить навыки" - это перевод с аргентинского?

21:47