Почему Кокорин не сыграет в СИЗО? Отвечает адвокат

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала информацию о неучастии ее подзащитного в матче в СИЗО. Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев находится под стражей до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Ранее стало известно, что игрок не примет участия в футбольном матче, который пройдет в СИЗО.

"Сегодня ко мне обратились журналисты с просьбой прокомментировать позицию о законности проведения так называемого футбольного матча в СИЗО.

В этой связи хочу отметить, что комментарии, данные в этой части представителем ОНК Пятницким, абсолютно обоснованы и полноценны и поэтому не требуют какого-либо развития. Вместе с тем, не вдаваясь в условия контракта моего подзащитного и его состояния здоровья, препятствующие участию в таких мероприятиях, что уже было изложено мною ранее, считаю необходимым выразить правовое отношение к перспективе указанного футбольного матча. Мы – защитники и наши подзащитные обосновано полагаем, что содержание под стражей наших подзащитных спортсменов незаконно и поэтому любое участие в любых мероприятиях в СИЗО, прямо не разрешенных законом, является формой поддержания незаконного содержания братьев Кокориных под стражей.

Кроме того, моральное состояние человека, противоправно подвергнутого содержанию под стражей, не предполагает искреннего участия в каких-либо развлекательно-спортивных мероприятиях", - написала Стукалова в Инстаграме.