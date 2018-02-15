Почему играл Ребров, а не Селихов? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от "Атлетика" (1:3) отметил, что его игроки совершили много ошибок. Он отметил, что нападающий Ариц Адурис ошибок не прощает.

- Почему играл Ребров, а не Селихов? Не считаете, что ошиблись?

- После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках.

- Вроде бы неплохо начали. Что потом стряслось?

- Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Адурис ошибок не прощает.

- Показалось, что в игровом плане команды выглядела ничем не лучше, чем в товарищеских матчах на сборе. Согласны?

- Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто "Атлетик" - сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки. (Филипп ПАПЕНКОВ)