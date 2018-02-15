23:46 15 февраля | Футбол — РФПЛ

Почему играл Ребров, а не Селихов? Отвечает Каррера

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от "Атлетика" (1:3) отметил, что его игроки совершили много ошибок. Он отметил, что нападающий Ариц Адурис ошибок не прощает.

- Почему играл Ребров, а не Селихов? Не считаете, что ошиблись?

- После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках.

- Вроде бы неплохо начали. Что потом стряслось?

- Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Адурис ошибок не прощает.

- Показалось, что в игровом плане команды выглядела ничем не лучше, чем в товарищеских матчах на сборе. Согласны?

- Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто "Атлетик" - сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Спартак М - Атлетик

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ykol2

Все три гола на совести НЕ только Кутепова но и Реброва это ужас ,а не вратарь..........

00:07

цска 19781978

Потому что надо слить Лигу Европы

23:54 15 февраля

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