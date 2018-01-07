Почему футболисты ценят Карпина. Объясняет Обухов

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов в интервью "СЭ" рассказал, что ему всегда нравилась прямота нынешнего главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Он также добавил, что наставник никогда не станет скрывать свое мнение.

– В чем проявлялось разделение между легионерами и россиянами в "Спартаке" при Карпине?

– Допустим, русский футболист на тренировке попадает в "девятку" – тишина. Веллитон заваливает нелепый гол – и начинается: "Браво, молодец!" Или так: легионер не бегает, ему ничего не говорят. Не то что россиянину, – сказал Обухов. - Может, менталитет так складывается? Русским приходится пихать, чтобы они работали, тренировались, а если иностранцев отругаешь – они встанут и вообще бегать перестанут. Тренерскому штабу, видимо, приходилось обращать на это внимание.

– После "Спартака" Карпин не работал в премьер-лиге. Удивляет, что в декабре он возглавил "Ростов"?

– Возможно, просто ждал достойного варианта. В телеэфире мне приятно слушать Карпина. Открытый человек, как думает, так и скажет. Это мне всегда нравилось. Все пытаются просто кого-то не обидеть, а Карпин никогда не станет маскировать свое мнение.

Андрей Талалаев – такой же. Я понимаю его высказывания, которые многим кажутся резкими. Другие никогда не скажут правды, чтобы "нигде ничего не всплыло". А Талалаев выражается, как есть. Правда это или нет, но человек так думает. Если бы каждый высказывал свое мнение напрямую, как Талалаев, футбол стал бы гораздо интереснее. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Владимира Обухова