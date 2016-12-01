Почему дисквалификация Вернблума действует с 17-го тура, а Хави Гарсии - с 16-го? Отвечает глава КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил "СЭ" нюансы дисквалификации полузащитников ЦСКА Понтуса Вернблума и "Зенита" Хави Гарсии, полученные ими по итогам матчей 15-го тура чемпионата России. Швед был дисквалифицирован на один матч, он пропустит игру 17-го тура, но провел встречу 16-го тура против "Оренбурга". Футболист сине-бело-голубых, сломавший нос хавбеку "Краснодара" Юрию Газинскому, дисквалифицирован на два матча плюс один – условно.

В случае если Газинский не сможет тренироваться в течение 15 дней после получения травмы (27 ноября), то дисквалификация Хави Гарсии будет увеличена до шести игр. Испанец в свою очередь начал отбывать наказание с 16-го тура.

– По общему правилу, действие дисквалификации начинается на следующий день после вступления решения в законную силу, – отметил Григорьянц. – Поэтому Вернблум и смог сыграть за ЦСКА в среду. К Хави Гарсии в виде исключения применили дисквалификацию по спортивному принципу. Если Газинский пропускает тур, то его должен был пропустить и Хави Гарсия, нанесший футболисту "Краснодара" травму.

– У Вернблума на счету 7 желтых карточек. Если бы он получил восьмую, как тогда бы распространялась дисквалификация?

– Он бы пропустил и 17-й тур, и 18-й. Одна дисквалификация другую не поглощает, поскольку они применяются по разным основаниям дисциплинарного регламента. (Сергей АСТАХОВ)

Вернблум дисквалифицирован на один матч, но сыграет с "Оренбургом"//

Дисквалификация Хави Гарсии может вырасти с двух матчей до шести