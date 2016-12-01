Почему дисквалификация Вернблума действует с 17-го тура, а Хави Гарсии - с 16-го? Отвечает глава КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил "СЭ" нюансы дисквалификации полузащитников ЦСКА Понтуса Вернблума и "Зенита" Хави Гарсии, полученные ими по итогам матчей 15-го тура чемпионата России. Швед был дисквалифицирован на один матч, он пропустит игру 17-го тура, но провел встречу 16-го тура против "Оренбурга". Футболист сине-бело-голубых, сломавший нос хавбеку "Краснодара" Юрию Газинскому, дисквалифицирован на два матча плюс один – условно.
В случае если Газинский не сможет тренироваться в течение 15 дней после получения травмы (27 ноября), то дисквалификация Хави Гарсии будет увеличена до шести игр. Испанец в свою очередь начал отбывать наказание с 16-го тура.
– По общему правилу, действие дисквалификации начинается на следующий день после вступления решения в законную силу, – отметил Григорьянц. – Поэтому Вернблум и смог сыграть за ЦСКА в среду. К Хави Гарсии в виде исключения применили дисквалификацию по спортивному принципу. Если Газинский пропускает тур, то его должен был пропустить и Хави Гарсия, нанесший футболисту "Краснодара" травму.
– У Вернблума на счету 7 желтых карточек. Если бы он получил восьмую, как тогда бы распространялась дисквалификация?
– Он бы пропустил и 17-й тур, и 18-й. Одна дисквалификация другую не поглощает, поскольку они применяются по разным основаниям дисциплинарного регламента. (Сергей АСТАХОВ)
Вернблум дисквалифицирован на один матч, но сыграет с "Оренбургом"//
Дисквалификация Хави Гарсии может вырасти с двух матчей до шести
совва
Понтус и Игнашевич билеты взяли на 03.12 в теплые страны)
17:27
blue-white!
Все перед РФС равны, но ЦСКА равнее...)))
17:08
Slim Taller
Один набирает 50 карточек,второй несколько за сезон.Если брать спортивный принцип,то шведу давно пора пинком под зад.
17:04
Ulan3
Бред какой-то. Одного судят "по общему правилу", другого "по спортивному принципу". Возникает ряд законных вопросов: 1. Почему не всех судят по правилам? 2. Не нужно ли правила и спортивный принцип совместить? 3. Присоединюсь к Ю.Ю. Кто знал заранее, что он пропустит матч? У него не нога сломана, а нос. теоретическая возможность выйти к него есть. Да конечно это было бы очень неосторожно и рисковано, но возможно! 4. Кто будет определять - может Газинский со своим носом тренироваться в середине декабря или нет? Бригада врачей Краснодара к нему на Бали в отпуск вылетит???
16:57
shpasic
кстати, а Серхио Санчес-то вчера за Рубин не играл - так почему же играл Вернблум?))
16:52
shpasic
"исключение вне юридической плоскости".
16:50
Антиконь .
Почему??? А потому что главный казначей в РФС - по совместительству и главный конюх!!!
16:25
Ю.Ю.
А откуда ВЧЕРА было известно, что Газинский СЕГОДНЯ пропускает матч?
16:19
голос из Санкт-Петербурга
Справедливости ради надо отметить, что Газинский сам агрессивно со спины (!!!), выставляя вперёд левую руку, шёл на Хави Гарсию. Обычная борьба двух Мужиков в штрафной площади. Умышленного нарушения не было. Хави Гарсия его не видел, Газинскому не повезло. Я бы дал один матч дисквалификации за вторую жёлтую карточку. И всё! А всем бледно-розовым не объективным болельщикам советую пересмотреть этот эпизод (хотя бы на Ю-Тьбе).
16:19
Yozhhhhh
И снова чудовищная расстановка знаков препинания от Спорт-Экспресса..... Торчит на главной странице: "КДК объяснил, различия в наказаниях Вернблума и Гарсии" Складывается ощущение, что в данной газете у журналистов с русским языком просто чудовищно плохо. Неприятно читать. Непрофессионально.
16:14
merniloskut
Тот самый Зануда - задрали бамжы своими локтями. Не далее как вчера всё и всем было прекрасно видно! А судья опять проглядел! Ничего, типа, Нету!(((
16:13
lordblack
MAYERICK +100500!!! Нас всех держат за дураков!
16:11
wazo89
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
16:11
Тот самый Зануда
Задрали с этим сломанным носом!Где медицинское заключение?!!!
15:57
MAYERICK
Кадет Григорьянц еще раз подтвердил бандитские наклонности - " По общему правилу, действие дисквалификации начинается на следующий день после вступления решения в законную силу, - отметил Григорьянц....", а дальше решения принимались по понятиям, прикрываясь "спортивным принципом"..........
15:54