Почему "Динамо" расторгло контракт с Погребняком. Вот обоснование

"СЭ" стали известны причины расторжения клубом "Динамо" контракта с форвардом команды Павлом Погребняком.

Сделано это было в одностороннем порядке – контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист, по данным "СЭ", получил уведомление от клуба.

– Действительно, контракт расторгнут, – сообщил "СЭ" источник в "Динамо". – В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура с "Анжи", а отправился в Турин на матч "Ювентус" – "Интер". – Прим. "СЭ"). Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии "Спартака" (традиционный ежегодный матч. – Прим. "СЭ") в экипировке компании, которая не имеет контракта с "Динамо" – он был одет в форму "Адидас", а у "Динамо" контракт с "Найк". Тем самым был нанесен репутационный урон клубу. В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений.

Павел Погребняк. Хроника пикирующего бомбардира