22:53 25 января | Футбол — РФПЛ

Почему "Динамо" расторгло контракт с Погребняком. Вот обоснование

Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" стали известны причины расторжения клубом "Динамо" контракта с форвардом команды Павлом Погребняком.

Сделано это было в одностороннем порядке – контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист, по данным "СЭ", получил уведомление от клуба.

– Действительно, контракт расторгнут, – сообщил "СЭ" источник в "Динамо". – В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура с "Анжи", а отправился в Турин на матч "Ювентус" – "Интер". – Прим. "СЭ"). Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии "Спартака" (традиционный ежегодный матч. – Прим. "СЭ") в экипировке компании, которая не имеет контракта с "Динамо" – он был одет в форму "Адидас", а у "Динамо" контракт с "Найк". Тем самым был нанесен репутационный урон клубу. В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений.

Павел Погребняк. Хроника пикирующего бомбардира

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Таки да

Футбольное Динамо пошло по пути хоккейного, просто кидают игроков на деньги.

01:49

sidnet78

Блок, заметь, построить детскую футбольную школу и содержать несколько лет

01:29

Блок

Те кто подписал такой левый воровской контракт с Погребняком должны отвечать по закону!

00:24

bezumny maxx

Динамо-позор! Конечно контракт с Погребняком был с самого начала ошибкой. Но ТАК исправлять свои ошибки-это верх цинизма...

00:08

Коновалл

Любопытно посмотреть на то, как будет развиваться судебная тяжба. Бабла на хорошего адвоката у Пашки хватит и раскатать по бревнышкам эти бредовые "причины" и отсудить Пашке достойную компенсацию морального вреда, ему не составит большого труда. А ежели суда не будет, то, с большой долей вероятности, можно утверждать, что это Пашка нагнул Динамо на бабки, согласившись на разрыв контракта. В любом случае компетентным органам имеет смысл повнимательнее изучить детали этой "сделки".

23:57 25 января

ЦСКА71

Jean4 ))) пока я портянку строчил, мысль про палец тебе пришла немного пораньше))) видно одинаково мыслим

23:51 25 января

ЦСКА71

Имхо слабенько у них с мотивационной частью обоснования. Высосали из пальчика. Особенно порадовал пункт про экипировку. Тухло очень ребята заходят. А Паша конечно уже не торт и с игрой у него давно не клеиться. Причин этого не находясь внутри команды не поймешь, но всё же... Кто хочет играть и доказывать рвёт и мечет например в дубле, чтобы в главную команду вернуться. Хотя его может и в дубле не ставят на игры- тогда вообще выход д.б. один, аренда. Ну это если играть охота в футбол, а не зарплату получать.

23:50 25 января

Jean4

"Из пальца высосаны" нарушения! Не трогать Пашку! =)

23:45 25 января

karlikf1

Хотели избавиться и избавились, остальное всё имеет значение постольку поскольку. Был бы это не Погребняк, а напр. Это'О или Роберто Карлос, никто бы и слова никому не сказал. Даже рта не посмели бы открыть. Если Погребняк впендюрит иск к Динаме, я буду всеми своими мыслями и соображениями на его стороне.

23:31 25 января

Serenky25

Следующая статья будет интервью адвоката Паши как он выипит в суде Динаму которое хотело Пашу продинамить. И ВОТ ПОЧЕМУ!!! ((((:

23:24 25 января

rusfed 2.0

Так-то, конечно, респект Динамо, что они этот бредовый контракт расторгают. Но тот прогул с вылетом на матч в Милан, насколько я знаю, был закрыт больничным. Нужно доказывать фиктивность больничного. Судебный процесс, скорее всего впереди: вряд ли Погребняк так просто откажется от привычных мильёнов

23:18 25 января

DMF

Попал Пиноккио)))

23:14 25 января

edgar84

репутационный урон Динамо??))) репутация в Динамо давным давно не живет!

23:13 25 января

rashlim

Чухнет он их в суде с такой системностью.

23:12 25 января

чужойсредисвоих

Оказывается есть футбольный бог и правда вроде тоже..

23:10 25 января

fcsmfan

Там контракта-то осталось на полгода всего - какой-то жалкий миллион евро на кону

23:07 25 января

shpasic

будет ли комментарий Степашина?

23:00 25 января

Serenky25

В суд и Динамо огребет по полной.

22:58 25 января