Почему Баринов не ушел из "Локомотива"

Представитель полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин рассказал "СЭ" о том, почему игрок летом принял решение остаться в клубе, хотя имел ряд предложений об аренде.

Напомним, что 22-летний Баринов вышел в стартовом составе железнодорожников в поединке 8-го тура РПЛ против "Зенита" в Санкт-Петербурге (3:5) и забил первый мяч красно-зеленых в той игре (счет в тот момент стал 1:1), став одним из лучших игроков матча в составе гостей.

- Футболисту нужна игровая практика, и в летнее трансферное окно ему поступил ряд предложений об аренде, - рассказал Банатин. – Условия целиком и полностью устраивали "Локомотив", поскольку, в частности, предусматривали возможность вернуться зимой.

Отмечу, что интерес был со стороны не только российских, но и нескольких европейских клубов – участников еврокубков. Руководство "Локомотива" было не против, и итоговое решение зависело от Юрия Семина.

Финальный разговор игрока с главным тренером состоялся буквально за пару дней до закрытия окна. Семину удалось убедить Диму, что он игрок состава. Юрий Павлович сказал, чтобы футболист никуда не дергался, и обещал игровое время в достаточном количестве.

Баринов с огромным уважением относится к словам главного тренера, поэтому решил остаться – и сделает все от него зависящее, чтобы принести "Локомотиву" пользу в Лиге чемпионов и РПЛ. Дмитрий надеется, что у него будут шансы оправдать доверие - подобные тому, что представился в игре с "Зенитом".

Баринов является воспитанником "Локомотива", за основной состав он дебютировал в 2015 году. Сейчас у него на счету 38 матчей. В сезоне-2017/18 хавбек, способный также сыграть в линии обороны, стал чемпионом России. В текущем сезоне Баринов провел 6 матчей в РПЛ (из них 2 в стартовом составе, 260 минут) и один в Суперкубке (120 минут), забил один мяч и получил две желтые карточки. (Дмитрий Сомов)