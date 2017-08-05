17:53 5 августа | Футбол — РФПЛ

Почему арбитр не наказал "Амкар" 11-метровым?

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На 9-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Динамо" "Амкар" правильно поступил Евгений Турбин, не назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной пермяков действительно произошел контакт мяча с правой рукой защитника пермяков. Но она находилась в естественном положении, что и заметил арбитр, продолжив игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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novic

"Рука в естественном положении". А теперь пусть кто-нибудь внятно объяснит, что это такое? Естественное положение рук-это когда игрок бежит, идёт, лежит, прыгает, стелется в подкате? Как это можно объективно оценить? Очередная судейская глупость.

18:42 5 августа

Урфин Джюс

Эта рука, - у того кого надо рука!

18:20 5 августа

Serenky25

Потому что он арбитр

18:11 5 августа

Andrey6201

Ты гляди, Бобров ещё не успел залить свои зенки :)

17:58 5 августа