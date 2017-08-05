Почему арбитр не наказал "Амкар" 11-метровым?

На 9-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Динамо" – "Амкар" правильно поступил Евгений Турбин, не назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной пермяков действительно произошел контакт мяча с правой рукой защитника пермяков. Но она находилась в естественном положении, что и заметил арбитр, продолжив игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"