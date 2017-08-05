Почему арбитр не наказал "Амкар" 11-метровым?

На 9-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Динамо" – "Амкар" правильно поступил Евгений Турбин, не назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной пермяков действительно произошел контакт мяча с правой рукой защитника пермяков. Но она находилась в естественном положении, что и заметил арбитр, продолжив игру. (Александр БОБРОВ)
novic
"Рука в естественном положении". А теперь пусть кто-нибудь внятно объяснит, что это такое? Естественное положение рук-это когда игрок бежит, идёт, лежит, прыгает, стелется в подкате? Как это можно объективно оценить? Очередная судейская глупость.
18:42 5 августа
Урфин Джюс
Эта рука, - у того кого надо рука!
18:20 5 августа
Serenky25
Потому что он арбитр
18:11 5 августа
Andrey6201
Ты гляди, Бобров ещё не успел залить свои зенки :)
17:58 5 августа