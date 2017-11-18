21:29 | Футбол — РФПЛ

Победное фото "Спартака" из самолета

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков в Инстаграме опубликовал фотографию команды из самолета после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Красно-белые поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

– Команда, – подписал фотографию Глушаков.

Напомним, в прошлом чемпионском сезоне "Спартак" регулярно выкладывал победные фотографии из раздевалок.

Через туман - к разгрому. Как "Спартак" победил в Краснодаре

 

Команда 👏🏻#спартак#победа #moscow #москва #команда

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Ноя 18 2017 в 9:47 PST

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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бомж на кляче от версачи

За тренеров "отдувается" Трахтенберг!)))))))))))))))

22:32

Contr

Типа, чемпионат выиграли?

22:26

konoval

ЗЮК=======================Ему не платят. Его иппут за хлебушек. Он свои булки раздвигает с голодухи. Бомжик патамушта.

22:24

werder63

До бомжар осталось 2 набранных очка)))

22:07

ЗЮК

Tribunal Z,стая обезьян-это те,кто тебе платит за совокупление с тобой.

21:51

Константин Эдуардович

Видна "Рука Моссада". И не одна))))

21:47

Tribunal Z

Картина Репина - "Стая обезьян и Глушак посредине"

21:45