Победное фото "Спартака" из самолета

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в Инстаграме опубликовал фотографию команды из самолета после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Красно-белые поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
– Команда, – подписал фотографию Глушаков.
Напомним, в прошлом чемпионском сезоне "Спартак" регулярно выкладывал победные фотографии из раздевалок.
Через туман - к разгрому. Как "Спартак" победил в Краснодаре
бомж на кляче от версачи
За тренеров "отдувается" Трахтенберг!)))))))))))))))
22:32
Contr
Типа, чемпионат выиграли?
22:26
konoval
ЗЮК=======================Ему не платят. Его иппут за хлебушек. Он свои булки раздвигает с голодухи. Бомжик патамушта.
22:24
werder63
До бомжар осталось 2 набранных очка)))
22:07
ЗЮК
Tribunal Z,стая обезьян-это те,кто тебе платит за совокупление с тобой.
21:51
Константин Эдуардович
Видна "Рука Моссада". И не одна))))
21:47
Tribunal Z
Картина Репина - "Стая обезьян и Глушак посредине"
21:45