Победное фото "Спартака" из самолета

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в Инстаграме опубликовал фотографию команды из самолета после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Красно-белые поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

– Команда, – подписал фотографию Глушаков.

Напомним, в прошлом чемпионском сезоне "Спартак" регулярно выкладывал победные фотографии из раздевалок.

Через туман - к разгрому. Как "Спартак" победил в Краснодаре