Победное фото из раздевалки "Спартака". Первое с Кононовым

"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, сделанную в раздевалке команды после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 15-го тура премьер-лиги. Эта игра была дебютной для нового главного тренера красно-белых Олега Кононова.

После 15 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.