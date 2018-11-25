16:16 | Футбол — РПЛ

Победное фото из раздевалки "Спартака". Первое с Кононовым

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"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, сделанную в раздевалке команды после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 15-го тура премьер-лиги. Эта игра была дебютной для нового главного тренера красно-белых Олега Кононова.

После 15 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Спартак - Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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