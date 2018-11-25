Победное фото из раздевалки "Спартака". Первое с Кононовым

"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, сделанную в раздевалке команды после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 15-го тура премьер-лиги. Эта игра была дебютной для нового главного тренера красно-белых Олега Кононова.
После 15 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
🔥🔥🔥 Победная фотография из раздевалки!!! 🔴⚪️😀#СпартакКрыльяСоветов – 3:1 pic.twitter.com/51ZibVGfJu– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 ноября 2018 г.
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