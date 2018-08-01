Победителю чемпионата России могут вручить новый трофей

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов на заседании по итогам первого тура чемпионата России отметил, что есть идея создания нового трофея. По его словам, пока разрабатывается концепция.

– Будет ли вручаться в связи с ребрендингом вручаться новый трофей победителю чемпионата?

– Пока нет готового ответа. Мы работаем над этой концепцией. Но это не секрет – мы брифовали агенства, чтобы нам предложили новый образ трофея. Мы будем смотреть на результаты и затем вам расскажем. Такая идея есть.

– "Локомотив" – "Спартак", матч следующего тура, не покажут по федеральному каналу. Лига влияет на выбор игр?

– Вещательная политика канала согласована с лигой и клубами, это наше сознательное решение, направленное на расширение платной подписки и вещательных прав, которое поможет поднять стоимость прав и расширить абонентскую базу. Примерно половина топовых матчей будет показана на общедоступном телевидении. Принцип такой: если "Локомотив" – "Спартак" покажут на "Матч!Премьер", то игру второго круга, "Спартак" – "Локомотив", покажут по общедоступному телевидению. (Михаил ГОНЧАРОВ)