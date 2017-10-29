Победитель первого круга становился чемпионом России в 17 случаях из 24-х

17 раз в истории чемпионатов России победитель первого круга становился в конечном итоге и победителем отечественного первенства. Лишь семь раз команда, занимавшая верхнюю строчку после первого круга турнирной таблицы, не становилась чемпионом.

После того, как чемпионат окончательно перешел на систему "осень-весна", такой случай имел место и вовсе один раз – питерский "Зенит" уступил чемпионство московским армейцам в сезоне-2013/14. (Алексей МОРОЗ)

Победители первых кругов чемпионатов России*

Сезон Победитель первого круга Итоговое место 1993 Спартак 1-е 1994 Спартак 1-е 1995 Спартак-Алания 1-е 1996 Алания 2-е 1997 Динамо 3-е 1998 Спартак 1-е 1999 Спартак 1-е 2000 Спартак 1-е 2001 Кр.Советов 5-е 2002 Локомотив 1-е 2003 ЦСКА 1-е 2004 Торпедо 5-е 2005 Локомотив 3-е 2006 ЦСКА 1-е 2007 Зенит 1-е 2008 Рубин 1-е 2009 Рубин 1-е 2010 Зенит 1-е 2011/12** ЦСКА 3-е 2012/13 ЦСКА 1-е 2013/14 Зенит 2-е 2014/15 Зенит 1-е 2015/16 ЦСКА 1-е 2016/17 Спартак 1-е 2017/18 Локомотив ?

* Без учета чемпионата России-1992, где на первом этапе команды были разделены на две группы

** Чемпионат проходил в четыре круга

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив" // Таблица чемпионата России