18:39 | Футбол — РФПЛ

Победитель первого круга становился чемпионом России в 17 случаях из 24-х

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17 раз в истории чемпионатов России победитель первого круга становился в конечном итоге и победителем отечественного первенства. Лишь семь раз команда, занимавшая верхнюю строчку после первого круга турнирной таблицы, не становилась чемпионом.

После того, как чемпионат окончательно перешел на систему "осень-весна", такой случай имел место и вовсе один раз – питерский "Зенит" уступил чемпионство московским армейцам в сезоне-2013/14. (Алексей МОРОЗ)

Победители первых кругов чемпионатов России*

Сезон

Победитель первого круга

Итоговое место

1993

Спартак

1-е

1994

Спартак

1-е

1995

Спартак-Алания

1-е

1996

Алания

2-е

1997

Динамо

3-е

1998

Спартак

1-е

1999

Спартак

1-е

2000

Спартак

1-е

2001

Кр.Советов

5-е

2002

Локомотив

1-е

2003

ЦСКА

1-е

2004

Торпедо

5-е

2005

Локомотив

3-е

2006

ЦСКА

1-е

2007

Зенит

1-е

2008

Рубин

1-е

2009

Рубин

1-е

2010

Зенит

1-е

2011/12**

ЦСКА

3-е

2012/13

ЦСКА

1-е

2013/14

Зенит

2-е

2014/15

Зенит

1-е

2015/16

ЦСКА

1-е

2016/17

Спартак

1-е

2017/18

Локомотив

?

* Без учета чемпионата России-1992, где на первом этапе команды были разделены на две группы
** Чемпионат проходил в четыре круга

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив" // Таблица чемпионата России

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Помню Палыч после прошлогодней победы в кубке сказал, что не плохо бы поменяться на след. год со Спартаком местами. кубок <-> чемпионство.

18:58