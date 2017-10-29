Победитель первого круга становился чемпионом России в 17 случаях из 24-х

17 раз в истории чемпионатов России победитель первого круга становился в конечном итоге и победителем отечественного первенства. Лишь семь раз команда, занимавшая верхнюю строчку после первого круга турнирной таблицы, не становилась чемпионом.
После того, как чемпионат окончательно перешел на систему "осень-весна", такой случай имел место и вовсе один раз – питерский "Зенит" уступил чемпионство московским армейцам в сезоне-2013/14. (Алексей МОРОЗ)
Победители первых кругов чемпионатов России*
|
Сезон
|
Победитель первого круга
|
Итоговое место
|
1993
|
1-е
|
1994
|
Спартак
|
1-е
|
1995
|
Спартак-Алания
|
1-е
|
1996
|
2-е
|
1997
|
3-е
|
1998
|
Спартак
|
1-е
|
1999
|
Спартак
|
1-е
|
2000
|
Спартак
|
1-е
|
2001
|
5-е
|
2002
|
1-е
|
2003
|
1-е
|
2004
|
5-е
|
2005
|
Локомотив
|
3-е
|
2006
|
ЦСКА
|
1-е
|
2007
|
1-е
|
2008
|
1-е
|
2009
|
Рубин
|
1-е
|
2010
|
Зенит
|
1-е
|
2011/12**
|
ЦСКА
|
3-е
|
2012/13
|
ЦСКА
|
1-е
|
2013/14
|
Зенит
|
2-е
|
2014/15
|
Зенит
|
1-е
|
2015/16
|
ЦСКА
|
1-е
|
2016/17
|
Спартак
|
1-е
|
2017/18
|
Локомотив
|
?
* Без учета чемпионата России-1992, где на первом этапе команды были разделены на две группы
** Чемпионат проходил в четыре круга
Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив" // Таблица чемпионата России
Jean4
Помню Палыч после прошлогодней победы в кубке сказал, что не плохо бы поменяться на след. год со Спартаком местами. кубок <-> чемпионство.
18:58