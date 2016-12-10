Победитель чемпионата России получит 5 миллионов долларов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин озвучил сумму призовых за победу в чемпионате России. Ранее стало известно, что бюджет лиги на сезон составит порядка 40 миллионов долларов. Руководитель отметил, что все спонсорские поступления идут в бюджет, а сама лига живет на взносы клубов.

– Победитель получит 12,7 процента от бюджета, то есть около 5 миллионов долларов, – цитирует ТАСС Прядкина.

Также 40 процентов от бюджета делятся между всеми 16 клубами в равных долях – по 2,5 процента. 59,1 процента распределяются в следующем порядке: первое место – 10,2 процента, второе – 8,4, третье – 7,5, четвертое – 6,6, пятое – 5,7, шестое – 4,8, седьмое – 3,9, восьмое – 3,0, девятое – 2,4, десятое – 2,1, 11-е – 1,8, 12-е – 1,5, 13-е – 1,2.