Победитель чемпионата России получит 5 миллионов долларов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин озвучил сумму призовых за победу в чемпионате России. Ранее стало известно, что бюджет лиги на сезон составит порядка 40 миллионов долларов. Руководитель отметил, что все спонсорские поступления идут в бюджет, а сама лига живет на взносы клубов.
– Победитель получит 12,7 процента от бюджета, то есть около 5 миллионов долларов, – цитирует ТАСС Прядкина.
Также 40 процентов от бюджета делятся между всеми 16 клубами в равных долях – по 2,5 процента. 59,1 процента распределяются в следующем порядке: первое место – 10,2 процента, второе – 8,4, третье – 7,5, четвертое – 6,6, пятое – 5,7, шестое – 4,8, седьмое – 3,9, восьмое – 3,0, девятое – 2,4, десятое – 2,1, 11-е – 1,8, 12-е – 1,5, 13-е – 1,2.
Птицuk
Правда, в Питере поймали на взятке некоего Тимченко, высокопоставленного силовика, а один из хозяев СКА - тоже Тимченко. Наводит на вопросы... Один из них - может, СКА меньше достанется? :-) И не купят очередного НХЛовца?
15:07
Птицuk
onlywhitespartak Смешные деньги учитывая зп ! Столько последняя команда должна получить и дальше на увеличение ! Вообщем Газпром не бомжей должен спонсировать , а делать общий пул на чемпионат России , чтоб команды вроде амкара имели смысл подниматься выше , а вроде томи могли счеты свести , это же национальное достояние , а не Питерский карман ! И кубок тоже самое ! 14:11 ---------------------- примерно так поступают во всём Мире, например в НХЛ, где стараются не увеличить отрыв и без того успешного клуба, а подтянуть отстающие, чтобы создать конкуренцию, чтобы был интерес смотреть КАЖДУЮ игру, а не то, как СКА в хоккее или ЦСКа в футболе - 100% победа в игре со счётом 1-0, но в такой игре, в которой можно уснуть от скуки. Потому как все, и соперник в том числе (что самое скверное) - заранее знают, какой будет результат. В футболе это ещё и потому что в пользу ЦСКа будет или пенальти на 89 минуте, или игру вместо объявленных 3х минут продолжат пока ЦСКа не забьёт. Всё шито белыми нитками, и это просто оскорбление всё видящих болельщиков. Правда, Гинера можно понять - он-то думает, что все болельщики такие как у ЦСКа - ocлоголовые и тупые, как бой Томас.
15:04
Jean4
merniloskut На шампанское Кокоше зато хватит.
14:53
merniloskut
Давеча дядь Гена сказал что для Зенита 5 лямов зелени (за Кучеряшку) не деньги, - даже на семечки и то не хватит... Так налеруа им за подобную мелочь - бэк свой немытый рвать?
14:47
Владимир 3107
Короче, сколько спонсоры Федун и Гинер отдали в РФС, так вдвое больше от этого из РФС они хотят получить.
14:46
ЮКИ
Каждому!!!
14:41
shpasic
Курдин, а деньги за нефть куда должны идти? в чей карман?
14:35
aravir
Получается, Зенит борется за зарплату Кокорина. Смешно.
14:34
Курдин
полностью согласен с onlywhitespartak. Хотя если дальше копнуть, то деньги за газ должны не газпрому идти а в бюджет страны
14:32
onlywhitespartak
Смешные деньги учитывая зп ! Столько последняя команда должна получить и дальше на увеличение ! Вообщем Газпром не бомжей должен спонсировать , а делать общий пул на чемпионат России , чтоб команды вроде амкара имели смысл подниматься выше , а вроде томи могли счеты свести , это же национальное достояние , а не Питерский карман ! И кубок тоже самое !
14:11
shpasic
у нас некоторые непобедители по столько получают, каждый)
13:59
Русский
По баблу выгоднее выиграть чемпионат России (вкупе с тем баблом, что получит чемпион за участие в ЛЧ), чем выиграть кубок уефа)))
13:52