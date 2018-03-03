Победа над "Ростовом" стала для "Краснодара" 100-й в чемпионате России

"Краснодар" в 21-м туре чемпионата России обыграл "Ростов" - 3:1. Команда одержала 100-ю победу в высшем дивизионе. "Быки" стали 15-м клубом, которому это удалось сделать.
Всего "Краснодар" провел 215 матчей в чемпионате (100 побед, 57 ничьих, 58 поражений). Клуб, образованный в феврале 2008 года, проводит седьмой сезон в РФПЛ.
jeltaagazetenka
фигасе, у некоторых за 16лет столько не было
21:38 3 марта
Askido
Большие симпатии к Краснодару, но за Локо болею полжизни!
21:24 3 марта
resifi
Мои поздравления быкам!
21:10 3 марта
RSDsouth
Верните Кириченко и Калачева и Думбия !!! А Валерку верните на Матч-ТВ
21:06 3 марта