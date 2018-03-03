20:53 3 марта | Футбол — РФПЛ

Победа над "Ростовом" стала для "Краснодара" 100-й в чемпионате России

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"Краснодар" в 21-м туре чемпионата России обыграл "Ростов" - 3:1. Команда одержала 100-ю победу в высшем дивизионе. "Быки" стали 15-м клубом, которому это удалось сделать.

Всего "Краснодар" провел 215 матчей в чемпионате (100 побед, 57 ничьих, 58 поражений). Клуб, образованный в феврале 2008 года, проводит седьмой сезон в РФПЛ.

Краснодар - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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jeltaagazetenka

фигасе, у некоторых за 16лет столько не было

21:38 3 марта

Askido

Большие симпатии к Краснодару, но за Локо болею полжизни!

21:24 3 марта

resifi

Мои поздравления быкам!

21:10 3 марта

RSDsouth

Верните Кириченко и Калачева и Думбия !!! А Валерку верните на Матч-ТВ

21:06 3 марта

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