Победа над "Ростовом" стала для "Краснодара" 100-й в чемпионате России

"Краснодар" в 21-м туре чемпионата России обыграл "Ростов" - 3:1. Команда одержала 100-ю победу в высшем дивизионе. "Быки" стали 15-м клубом, которому это удалось сделать.

Всего "Краснодар" провел 215 матчей в чемпионате (100 побед, 57 ничьих, 58 поражений). Клуб, образованный в феврале 2008 года, проводит седьмой сезон в РФПЛ.