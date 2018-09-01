20:37 | Футбол — РПЛ

"Победа или смерть". Огненная встреча "Спартака" в Санкт-Петербурге

Болельщики встречают "Спартак". Фото vk.com/fanat1k_ru
Болельщики встречают "Спартак". Фото vk.com/fanat1k_ru

Болельщики "Спартака" встретили команду, прибывшую в Санкт-Петербург на матч 6-го тура РПЛ против "Зенита", фаерами и плакатами.

- Победа или смерть, - такой призыв содержится на одном из плакатов. 

 

"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Зенит - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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