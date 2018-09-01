"Победа или смерть". Огненная встреча "Спартака" в Санкт-Петербурге

Болельщики "Спартака" встретили команду, прибывшую в Санкт-Петербург на матч 6-го тура РПЛ против "Зенита", фаерами и плакатами.

- Победа или смерть, - такой призыв содержится на одном из плакатов.

Так встретили Спартак у гостиницы. Бодрит! pic.twitter.com/RoEIPMUsgw – Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 сентября 2018 г.

"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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