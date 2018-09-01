"Победа или смерть". Огненная встреча "Спартака" в Санкт-Петербурге

Болельщики "Спартака" встретили команду, прибывшую в Санкт-Петербург на матч 6-го тура РПЛ против "Зенита", фаерами и плакатами.
- Победа или смерть, - такой призыв содержится на одном из плакатов.
Так встретили Спартак у гостиницы. Бодрит! pic.twitter.com/RoEIPMUsgw– Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 сентября 2018 г.
КБ Питер встречает #Спартак 🔥– Фратрия (@fratria) 1 сентября 2018 г.
🎥 Артём Фетисов pic.twitter.com/ztTMva5l7s
🔥🔥🔥 Горячая встреча в Санкт-Петербурге!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 сентября 2018 г.
По дороге в отель из аэропорта #Спартак встретили десятки наших болельщиков! 🔴⚪️🔝#наПитер #ЗенитСпартак #Spartak pic.twitter.com/IYhoi8eIve
"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)