"По семейным причинам". ЦСКА официально объявил об уходе Вернблума

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что полузащитник Понтус Вернблум по истечении контракта покидает команду. Соглашение 31-летнего шведа с армейцами расссчитано до 30 июня 2018 года.

Отмечается, что хавбек принял решение не продлевать соглашение с московским клубом по семейным причинам.

"Мы благодарны Понтусу за время, проведенное в клубе, за его профессионализм, самоотверженность и бойцовский характер, которые не раз помогали красно-синим спасти самые тяжелые матчи, - говорится в сообщении ЦСКА. - Летом мы пригласим Понтуса на один из матчей, чтобы болельщики смогли попрощаться с 3-кратным чемпионом России.

Спасибо за все, Понтус, и удачи в дальнейшей карьере!"

Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России. В сезоне-2017/18 швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.

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