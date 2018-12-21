"По ее требованиям я должен жить в сарае". Глушаков рассказал о случае в бане

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" прокомментировал ситуацию, когда супруга Дарья опубликовала видео из бани. 31-летний российский хавбек находился там в компании подруги детства. Жена заподозревает его в измене.

Жена Глушакова: "Застала Дениса в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартак" -"Динамо"

– Ситуация с баней и девушкой? За мной оперативно следили. Знали, где я нахожусь. Дарья шла туда специально, чтобы снять компромат. Изучили территорию. Это была подготовленная акция против меня. Дарья попала в руки человека, который управляет ей с помощью джойстика. Исходя из ее дальнеших требований по алиментам, я должен жить в сарае, – сказал Глушаков в эфире программы Малахова.