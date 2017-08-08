По числу аргентинцев "Зенит" сравнялся с "Сатурном" и "Москвой"

Матиас Краневиттер стал четвертым аргентинским футболистом, приобретенным "Зенитом" нынешним летом. Такое количество представителей этой южноамериканской страны собиралось одновременно только в двух клубах премьер-лиги – "Сатурне" в 2004 году и "Москве" – в 2007-м. И именно обширная аргентинская диаспора помогла столичному клубу добиться лучшего результата в его истории (4-е место). (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые большие аргентинские диаспоры в российских клубах
|
Клуб
|
Сезон
|
Аргентинцы
|
Матчи
|
Голы
|
2004
|
п.Пабло ГИНЬЯСУ
|
24
|
1
|
|
|
п.Адриан БАСТИЯ
|
15
|
0
|
|
|
п.Даниэль МОНТЕНЕГРО
|
12
|
1
|
|
|
п.Лукас ПУСИНЕРИ
|
2
|
1
|
2007
|
22
|
4
|
|
|
17
|
2
|
|
|
9
|
6
|
|
|
6
|
0
|
2017/18
|
4
|
2
|
|
|
4
|
0
|
|
|
1
|
0
|
|
|
0
|
0
- Сатурн
- Эктор Бракамонте
- Зенит СПб
- Макси Лопес
- Москва
- Пабло Баррьентос
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Макси Моралес
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
серж семенович
не подобает такому клубу оставться в тени сатурна и москвы ...давай еще десяток игрил .... шобы былО....
16:31