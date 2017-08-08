По числу аргентинцев "Зенит" сравнялся с "Сатурном" и "Москвой"

Матиас Краневиттер стал четвертым аргентинским футболистом, приобретенным "Зенитом" нынешним летом. Такое количество представителей этой южноамериканской страны собиралось одновременно только в двух клубах премьер-лиги – "Сатурне" в 2004 году и "Москве" – в 2007-м. И именно обширная аргентинская диаспора помогла столичному клубу добиться лучшего результата в его истории (4-е место). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые большие аргентинские диаспоры в российских клубах