16:16 | Футбол — РФПЛ

По числу аргентинцев "Зенит" сравнялся с "Сатурном" и "Москвой"

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Матиас Краневиттер стал четвертым аргентинским футболистом, приобретенным "Зенитом" нынешним летом. Такое количество представителей этой южноамериканской страны собиралось одновременно только в двух клубах премьер-лиги – "Сатурне" в 2004 году и "Москве" – в 2007-м. И именно обширная аргентинская диаспора помогла столичному клубу добиться лучшего результата в его истории (4-е место). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые большие аргентинские диаспоры в российских клубах

Клуб

Сезон

Аргентинцы

Матчи

Голы

Сатурн

2004

п.Пабло ГИНЬЯСУ

24

1

 

 

п.Адриан БАСТИЯ

15

0

 

 

п.Даниэль МОНТЕНЕГРО

12

1

 

 

п.Лукас ПУСИНЕРИ

2

1

Москва

2007

п.Пабло БАРРЬЕНТОС

22

4

 

 

н.Эктор БРАКАМОНТЕ

17

2

 

 

н.Макси ЛОПЕС

9

6

 

 

н.Макси МОРАЛЕС

6

0

Зенит

2017/18

н.Себастьян ДРИУССИ

4

2

 

 

п.Леандро ПАРЕДЕС

4

0

 

 

з.Эмануэль МАММАНА

1

0

 

 

п.Матиас КРАНЕВИТТЕР

0

0
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КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

серж семенович

не подобает такому клубу оставться в тени сатурна и москвы ...давай еще десяток игрил .... шобы былО....

16:31